Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay

Bedsonline+ élargit son offre. La marque de réservation de HBX Group destinée aux agents de voyages lance une solution de packages pour les distributeurs des États-Unis et du Canada, indique un communiqué de presse.
L’offre s’appuie sur PerfectStay, marque du groupe spécialisée dans les forfaits. Elle réunit vols, hébergements et activités dans des packages prêts à la vente, sur un large éventail de destinations, précise le communiqué. Les agents ont accès à une sélection d’hôtels de 3 à 5 étoiles et à plusieurs compagnies aériennes, en classe standard ou affaires.
L’outil est intégré à Bedsonline+ et ne nécessite ni inscription supplémentaire ni identifiants distincts. Les agents vendent ces packages dans leur environnement de travail habituel.
L’offre s’appuie sur PerfectStay, marque du groupe spécialisée dans les forfaits. Elle réunit vols, hébergements et activités dans des packages prêts à la vente, sur un large éventail de destinations, précise le communiqué. Les agents ont accès à une sélection d’hôtels de 3 à 5 étoiles et à plusieurs compagnies aériennes, en classe standard ou affaires.
L’outil est intégré à Bedsonline+ et ne nécessite ni inscription supplémentaire ni identifiants distincts. Les agents vendent ces packages dans leur environnement de travail habituel.
Une commission de lancement sur l’ensemble du forfait
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Une commission spéciale "lancement" s’applique au package complet, vols compris. Les agents disposent aussi d’un service client 24 h/24 et 7 j/7 et d’une protection des réservations assurée par PerfectStay.
Ce lancement doit permettre à HBX Group de renforcer sa place de marché en rapprochant des activités complémentaires du groupe.
Bedsonline+ Packages est disponible aux États-Unis et au Canada depuis le 26 octobre. L’offre doit être étendue au Royaume-Uni, en Espagne et en France d’ici la fin du mois d’octobre.
Ce lancement doit permettre à HBX Group de renforcer sa place de marché en rapprochant des activités complémentaires du groupe.
Bedsonline+ Packages est disponible aux États-Unis et au Canada depuis le 26 octobre. L’offre doit être étendue au Royaume-Uni, en Espagne et en France d’ici la fin du mois d’octobre.