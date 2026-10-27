Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay

Bedsonline+ élargit son offre. La marque de réservation de HBX Group destinée aux agents de voyages lance une solution de packages pour les distributeurs des États-Unis et du Canada, indique un communiqué de presse.



L’offre s’appuie sur PerfectStay, marque du groupe spécialisée dans les forfaits. Elle réunit vols, hébergements et activités dans des packages prêts à la vente, sur un large éventail de destinations, précise le communiqué. Les agents ont accès à une sélection d’hôtels de 3 à 5 étoiles et à plusieurs compagnies aériennes, en classe standard ou affaires.



L’outil est intégré à Bedsonline+ et ne nécessite ni inscription supplémentaire ni identifiants distincts. Les agents vendent ces packages dans leur environnement de travail habituel.