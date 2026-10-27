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Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay

lancement aux États-Unis et au Canada, puis au Royaume-Uni, en Espagne et en France


Bedsonline+, marque de HBX Group destinée aux agents de voyages, lance des packages vol, hébergement et activités conçus avec PerfectStay. Disponibles depuis le 26 octobre aux États-Unis et au Canada, ils doivent arriver au Royaume-Uni, en Espagne et en France d’ici fin octobre.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 11:35

Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay - Depositphotos.com Auteur serezniy
Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay - Depositphotos.com Auteur serezniy
PONANT
Bedsonline+ élargit son offre. La marque de réservation de HBX Group destinée aux agents de voyages lance une solution de packages pour les distributeurs des États-Unis et du Canada, indique un communiqué de presse.

L’offre s’appuie sur PerfectStay, marque du groupe spécialisée dans les forfaits. Elle réunit vols, hébergements et activités dans des packages prêts à la vente, sur un large éventail de destinations, précise le communiqué. Les agents ont accès à une sélection d’hôtels de 3 à 5 étoiles et à plusieurs compagnies aériennes, en classe standard ou affaires.

L’outil est intégré à Bedsonline+ et ne nécessite ni inscription supplémentaire ni identifiants distincts. Les agents vendent ces packages dans leur environnement de travail habituel.

Une commission de lancement sur l’ensemble du forfait

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Une commission spéciale "lancement" s’applique au package complet, vols compris. Les agents disposent aussi d’un service client 24 h/24 et 7 j/7 et d’une protection des réservations assurée par PerfectStay.

Ce lancement doit permettre à HBX Group de renforcer sa place de marché en rapprochant des activités complémentaires du groupe.

Bedsonline+ Packages est disponible aux États-Unis et au Canada depuis le 26 octobre. L’offre doit être étendue au Royaume-Uni, en Espagne et en France d’ici la fin du mois d’octobre.

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Tags : bedsonline, perfectstay
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