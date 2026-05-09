TourMaG : la Journée Portes Ouvertes et pendaison de crémaillère approche

Réservé aux professionnels. Accès sur inscription préalable (jauge limitée).

Pour une question de jauge et d'organisation, vous devez impérativement vous inscrire.

Lundi 9 novembre dès 12h3064 rue Sainte, 13001 MarseilleVisite des locaux et du studio TV, verre de l'amitié, cocktail déjeunatoire et dédicace du dernier livre de Jean Da Luz.