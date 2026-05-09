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TourMaG : la Journée Portes Ouvertes et pendaison de crémaillère approche

Inauguration des nouvelles installations le 9 novembre prochain


Nouveaux bureaux, nouveau studio TV, nouvel opus Sarah Walker… votre journal préféré met les petits plats dans les grands pour vous accueillir le 9 novembre prochain, dans nos locaux flambant neufs du 64 rue Sainte, dans le 1er arrondissement à Marseille, à un jet de pierre du Vieux Port, en partenariat avec l’AFST.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 16:52

TourMaG : Journée Portes Ouverte & Pendaison de crémaillère - Photo Céline Chéa
TourMaG : Journée Portes Ouverte & Pendaison de crémaillère - Photo Céline Chéa
PONANT
Bien plus qu’une simple pendaison de crémaillère, ce sera l’occasion d’inaugurer notre tout nouveau studio TV, taillé pour porter nos formats vidéo et nos entretiens face caméra au niveau supérieur.

Ce sera l’occasion également de rencontrer Fabien da Luz, l’éditeur de TourMaG et toute l’équipe et ses responsables, de la rédaction au design en passant par le commercial. Georges Azouze, président de l'AFST et Adriana Minchella (Cediv), feront respectivement le déplacement depuis Paris et Béziers.

Et comme la mariée n’est jamais trop belle, nous célébrons simultanément la sortie du troisième opus de Sarah Walker : CODE CORTEX, qui sera dédicacé en exclusivité par Jean da Luz aux invités présents.

Adhérents du MemberShip Club, professionnels du secteur, abonnés, fidèles lecteurs, amis et partenaires de la première heure, venez découvrir nos plateaux, lever le verre inaugural et partager un cocktail déjeunatoire avec toute l’équipe au cœur de notre nouveau QG.

Date : Lundi 9 novembre dès 12h30
Adresse : 64 rue Sainte, 13001 Marseille
Au programme : Visite des locaux et du studio TV, verre de l'amitié, cocktail déjeunatoire et dédicace du dernier livre de Jean Da Luz.
Réservé aux professionnels. Accès sur inscription préalable (jauge limitée).
Pour une question de jauge et d'organisation, vous devez impérativement vous inscrire.
👉 Inscription cliquez ici

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