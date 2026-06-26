Best Western s’implante au Maroc : 25 hôtels et 2750 chambres d'ici 2030

Cette collaboration avec Wejhat Hospitality Management Africa permet de combiner la puissance de distribution internationale de Best Western à une solide expertise locale en matière de gestion d’actifs et de développement hôtelier, détaille un communiqué de presse.



Le marché marocain représente une opportunité pour les deux acteurs, porté par une dynamique touristique historique. Le pays a en effet accueilli 19,8 millions visiteurs en 2025, soit une hausse de 14 % sur un an.



La tendance positive se confirme au premier trimestre 2026 avec déjà 4,3 millions d'arrivées et des recettes touristiques s'élevant à 21,4 milliards de dirhams (2 milliards d'euros) à la fin du mois de février 2026.