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Best Western s’implante au Maroc : 25 hôtels et 2750 chambres d'ici 2030

Le groupe hôtelier vise l'ouverture de 25 établissements d'ici 2030


En s'appuyant sur la création de sa filiale locale BWH NWA et sur une alliance stratégique, le groupe hôtelier international, Best Western accélère son déploiement au Maroc avec une feuille de route ambitieuse ciblant 25 hôtels pour accompagner la dynamique touristique nationale à l'horizon 2030.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 26 Juin 2026 à 15:08

Best Western s’implante au Maroc, Depositphotos.com Photo by JHVEPhoto
Best Western s’implante au Maroc, Depositphotos.com Photo by JHVEPhoto
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Best Western Hotels & Resorts:https://www.tourmag.com/tags/best+western/ franchit une étape de plus en Afrique du Nord avec la création de sa filiale marocaine, BWH NWA, basée à Casablanca.

Cette nouvelle entité est portée par un partenariat exclusif avec la société Wejhat Hospitality Management Africa, filiale du groupe saoudien Wejhat Management fondé en 2012.

Cette alliance affiche un objectif clair : ouvrir 25 hôtels et 2750 chambres sur l'ensemble du territoire à l'horizon de la Coupe du Monde 2030.

Un partenariat exclusif pour conquérir un marché en plein essor

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Cette collaboration avec Wejhat Hospitality Management Africa permet de combiner la puissance de distribution internationale de Best Western à une solide expertise locale en matière de gestion d’actifs et de développement hôtelier, détaille un communiqué de presse.

Le marché marocain représente une opportunité pour les deux acteurs, porté par une dynamique touristique historique. Le pays a en effet accueilli 19,8 millions visiteurs en 2025, soit une hausse de 14 % sur un an.

La tendance positive se confirme au premier trimestre 2026 avec déjà 4,3 millions d'arrivées et des recettes touristiques s'élevant à 21,4 milliards de dirhams (2 milliards d'euros) à la fin du mois de février 2026.

Une feuille de route ambitieuse dès l'année 2026

Le Conseil d’Administration a d'ores et déjà validé l'intégration de dix premiers hôtels au sein du réseau dès l'année 2026. Ce déploiement initial servira de socle pour investir les zones prioritaires du pays comme le hub économique de Casablanca, la ville de Marrakech, ou encore des extensions vers Ouirgane et Ouarzazate.

Pour répondre précisément aux besoins du marché, Best Western s'appuiera sur la diversité de son portefeuille mondial riche de 18 marques, allant de l'économique supérieur avec Sure Hotel jusqu'au haut de gamme avec Best Western Premier ou la collection WorldHotels.

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Tags : best western
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