DESTINATION :
> GRÈCE : Iles des Cyclades, Athènes, Grèce classique, Chios.
Date de création :
2014
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En couple
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En famille
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Gay friendly
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Groupes
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Incentive
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En solo
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Accueil
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Adaptabilité
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Assistance
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Autotours
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Circuits
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City-break
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Conciergerie
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Eco-responsable
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Hébergement
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Luxe
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Mice
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Nature
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Sur-mesure
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Transfert
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Visite guidée
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Archéologie
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Culture et patrimoine
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Découverte
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Gastronomie
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Plongée
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Randonnée
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Voyage de noces
En grec, « oréa » qualifie ce qui est beau, ce qui est bien. Le nom résume assez fidèlement l'ambition de l'agence : faire découvrir la Grèce et les Cyclades comme nous l’aimons et la connaissons.
Destination réputée facile, la Grèce ne l'est pas toujours. Organiser un voyage dans les Cyclades réserve souvent des surprises : des îles proches sur la carte mais pas toujours reliées directement, des horaires de ferry qui changent selon la saison ou la météo, des hôtels dont les photos ne disent rien de l'accès ni du voisinage, et des villages pris d'assaut en août pendant que d'autres restent paisibles et tout aussi admirables.
Orea Voyages a fait de ces subtilités son métier. L'agence, enregistrée auprès du ministère grec du Tourisme et immatriculée chez Atout France au titre de la libre prestation de services, conçoit des voyages à la carte et sur mesure pour une clientèle francophone de France, de Belgique, de Suisse et du Canada. Hôtels, traversées maritimes, transferts, voitures de location, guides et expériences sont réservés par nos soins, puis suivis sur place.
De 1997 à 2004, Jean-Marie travaille en France pour un grand voyagiste spécialiste de la Grèce, où il prend rapidement en charge les affrètements de vols charters et le transport, avant d'intégrer le comité de direction composé de plusieurs chefs de services. Angélique, grecque d'origine, a choisi très jeune de retourner vivre dans son pays ; elle est réceptive francophone dans les Cyclades depuis une trentaine d'années.
Ils se rencontrent dans le métier, et en 2005 Jean-Marie s'installe à Santorin. Le couple y gère l'activité réceptive pour le T.O. En 2009, avec Alice, la sœur de Jean-Marie, ils reprennent un hôtel à Oia, l'Aethrio Sunset Village, une « success story » qu'ils dirigeront pendant dix-huit saisons.
Au fil de ces années, un constat s'impose : les grands opérateurs font voyager toujours plus de monde, mais la rentabilité a pris le pas sur le service, qui était pourtant la raison d'être du voyage organisé. En 2014, Jean-Marie et Angélique créent donc leur propre structure, avec une idée simple : moins de dossiers, mieux construits et suivis, et surtout l’accueil personnalisé sur place. Alice les rejoint quelques années plus tard depuis la France, pour la partie marketing et communication.
« Nous avons travaillé des deux côtés, de l’outgoing en en France jusqu’à l’incoming en Grèce, résume Jean-Marie. Nous connaissons toute la chaîne d'un voyage, de l'avion jusqu'à la clé de la chambre. Orea Voyages, c'est une façon de revenir à l'essentiel : un vrai service, rendu par des gens qui vivent ici et qui connaissent mieux que quiconque la destination. »
Aujourd'hui encore, les fondateurs partagent leur année entre Santorin et les Cyclades de mars à octobre, et Athènes l'hiver. Leurs enfants sont nés en Grèce. C'est ce quotidien, fait d'hôteliers que l'on appelle par leur prénom, de tavernes où l'on a ses habitudes et d'une langue parlée chaque jour, qui nourrit chaque itinéraire.
Destination réputée facile, la Grèce ne l'est pas toujours. Organiser un voyage dans les Cyclades réserve souvent des surprises : des îles proches sur la carte mais pas toujours reliées directement, des horaires de ferry qui changent selon la saison ou la météo, des hôtels dont les photos ne disent rien de l'accès ni du voisinage, et des villages pris d'assaut en août pendant que d'autres restent paisibles et tout aussi admirables.
Orea Voyages a fait de ces subtilités son métier. L'agence, enregistrée auprès du ministère grec du Tourisme et immatriculée chez Atout France au titre de la libre prestation de services, conçoit des voyages à la carte et sur mesure pour une clientèle francophone de France, de Belgique, de Suisse et du Canada. Hôtels, traversées maritimes, transferts, voitures de location, guides et expériences sont réservés par nos soins, puis suivis sur place.
Une histoire née du terrain
De 1997 à 2004, Jean-Marie travaille en France pour un grand voyagiste spécialiste de la Grèce, où il prend rapidement en charge les affrètements de vols charters et le transport, avant d'intégrer le comité de direction composé de plusieurs chefs de services. Angélique, grecque d'origine, a choisi très jeune de retourner vivre dans son pays ; elle est réceptive francophone dans les Cyclades depuis une trentaine d'années.
Ils se rencontrent dans le métier, et en 2005 Jean-Marie s'installe à Santorin. Le couple y gère l'activité réceptive pour le T.O. En 2009, avec Alice, la sœur de Jean-Marie, ils reprennent un hôtel à Oia, l'Aethrio Sunset Village, une « success story » qu'ils dirigeront pendant dix-huit saisons.
Au fil de ces années, un constat s'impose : les grands opérateurs font voyager toujours plus de monde, mais la rentabilité a pris le pas sur le service, qui était pourtant la raison d'être du voyage organisé. En 2014, Jean-Marie et Angélique créent donc leur propre structure, avec une idée simple : moins de dossiers, mieux construits et suivis, et surtout l’accueil personnalisé sur place. Alice les rejoint quelques années plus tard depuis la France, pour la partie marketing et communication.
« Nous avons travaillé des deux côtés, de l’outgoing en en France jusqu’à l’incoming en Grèce, résume Jean-Marie. Nous connaissons toute la chaîne d'un voyage, de l'avion jusqu'à la clé de la chambre. Orea Voyages, c'est une façon de revenir à l'essentiel : un vrai service, rendu par des gens qui vivent ici et qui connaissent mieux que quiconque la destination. »
Aujourd'hui encore, les fondateurs partagent leur année entre Santorin et les Cyclades de mars à octobre, et Athènes l'hiver. Leurs enfants sont nés en Grèce. C'est ce quotidien, fait d'hôteliers que l'on appelle par leur prénom, de tavernes où l'on a ses habitudes et d'une langue parlée chaque jour, qui nourrit chaque itinéraire.
Spécialiste des Cyclades
Santorin, Paros, Naxos, Milos, Sifnos, Serifos, Amorgos, Folegandros, Sikinos, Ios, Syros, Tinos, Mykonos… l'agence couvre tout l'archipel, et sa valeur ajoutée tient dans le choix des îles pour chaque programme et dans leur enchaînement.
La saison change tout. En avril, les sentiers fleuris ravissent les randonneurs, même si la mer reste fraîche. De mai à juin puis de septembre à octobre, Paros, Naxos, Syros ou Santorin vivent à un rythme agréable, sans foule excessive. En plein été, l'équipe dirige plutôt ses voyageurs vers Amorgos, Folegandros, Sifnos ou Serifos, plus propices au repos, à la baignade et au calme. Pour les familles, des bons plans sont proposés même en très haute saison.
Le conseil maison ne varie pas : au moins trois nuits par île. Deux îles voisines suffisent pour une semaine, trois pour dix à douze jours, quatre pour une quinzaine. Ajouter une étape, c'est souvent perdre une demi-journée en transit, et l'agence préfère le dire au moment du devis plutôt que de le laisser découvrir sur un quai. Les itinéraires sont construits sur mesure, toujours en respectant les critères des voyageurs.
Dernière précision utile : les petites îles très demandées se réservent tôt. Pour juillet et août, il faut compter au moins six mois d'anticipation, parfois davantage pour Sifnos, Milos ou Amorgos, dont l'offre hôtelière est limitée.
Athènes et les grands classiques du continent
Athènes mérite mieux qu'une nuit de transit entre l'aéroport et le Pirée. L'agence y organise des séjours de deux à quatre jours : l'Acropole et son musée, les ruelles de Plaka et d'Anafiotika, les quartiers de Koukaki et de Psyrri, le marché central, avec des visites menées en français par des guides officiels.
Sur le continent, Orea Voyages propose les grands classiques sous plusieurs formes : séjour libre avec excursions à la carte, petits circuits guidés en français, ou autotour avec voiture de location et étapes réservées. Corinthe, Mycènes, Épidaure et Nauplie dans le Péloponnèse, Olympie, Delphes et le mont Parnasse, puis les monastères des Météores composent l'ossature de ces itinéraires. Associés à deux ou trois îles, ils forment le cœur des voyages de dix à quinze jours mêlant Grèce classique et Cyclades.
Le sur-mesure, une spécialité à part entière
Aucun circuit n'est figé. Chaque projet démarre d’une liste de critères et de souhaits qui suffisent pour cerner un rythme, une envie de mer ou de vieilles pierres, un budget, et parfois ce que le voyageur veut à tout prix éviter.
Les hôtels sont proposés parmi une liste de partenaires volontairement courte. Témoins pendant de nombreuses années des litiges récurrents, dix-huit saisons passées derrière la réception d'un hôtel à Oia, tout cela donne un regard particulier : l'équipe sait repérer un accès compliqué, un voisinage bruyant, ou au contraire une petite adresse qui fera le charme d'un séjour et le bonheur du client. Les établissements labellisés (Clé Verte, Travelife, Écolabel européen) sont désormais mis en avant.
Un service sur place, du premier ferry au dernier transfert
C'est ici que se joue la différence en passant par un réceptif local. Concrètement, les bénéfices pour le voyageur sont multiples :
- transferts prévus à chaque étape, avec un chauffeur qui attend à la sortie de l'avion ou du bateau, y compris tard le soir ;
- un groupe de messagerie dédié, où l'équipe communique constamment avec le voyageur, envoie la veille les billets de ferry électroniques et signale tout retard ou changement ;
- des documents de voyage numériques adressés une dizaine de jours avant le départ : mini-guides par destination, cartes interactives, adresses de tables, suggestions de lectures et de films, et recommandations pour voyager de façon responsable ;
- un accueil personnel à Santorin ou à Athènes, avec une réunion d'information proposée à l'hôtel ;
- une assistance en français joignable jour et nuit, sept jours sur sept, par téléphone, WhatsApp ou Viber.
- et surtout : une équipe qui vit sur place depuis longtemps, il n’y a pas mieux pour conseiller, proposer, servir et assister.
Les imprévus, eux, font partie de la Grèce estivale. Quand le meltem impose un interdit de navigation, qu'une grève bloque les ports ou qu'un bateau tombe en panne, l'équipe suit la situation en continu, prévient les prestataires, décale les transferts et réserve de nouvelles traversées, en cherchant toujours la solution qui modifie le moins le parcours initial. Le même réflexe vaut pour une voiture livrée en retard, une panne sur la route, un souci de santé qui demande d'identifier le bon praticien, un vol retour annulé, ou un épisode météorologique qui oblige à revoir le programme. Parler grec, dans ces moments-là, change beaucoup de choses.
Disponibilité et accueil personnalisé
Orea Voyages tient à rester une petite structure. L'agence accompagne quelques centaines de voyageurs par an, qu'elle rencontre quasiment tous en personne. Les avis laissés sur Google et sur les réseaux en témoignent.
Pour préserver cette disponibilité, l'agence limite le nombre de dossiers en juillet et en août, au moment où les îles sont les plus sollicitées.
Tourisme responsable : la certification Travelife
Les Cyclades sont des territoires fragiles, soumis à une forte pression touristique sur quelques mois. Pour Orea Voyages, se présenter comme spécialiste de ces îles implique d'en assumer la responsabilité avec des engagements vérifiables.
Engagée auprès de Travelife depuis 2024, l'agence a obtenu en janvier de cette même année le niveau Partner, puis le 13 octobre 2026 le niveau Travelife Certified, le plus élevé de ce programme international qui en compte trois. Cette reconnaissance fait suite à un audit indépendant portant sur plus de deux cents critères : gestion de l'entreprise, conception des produits, choix des partenaires, information des voyageurs. Le référentiel s'appuie sur la norme ISO 26000 et couvre l'environnement, la biodiversité, les droits humains et les conditions de travail. Selon l'agence, elle est la première spécialiste des Cyclades à atteindre ce niveau.
Sur le terrain, cela se traduit par des décisions très concrètes. Les partenaires (hôtels, transporteurs, organisateurs d'excursions) sont évalués régulièrement sur leurs pratiques durables, et les mieux notés sont privilégiés. Les activités jugées nuisibles pour les écosystèmes, comme la location de quads, de buggys ou de jet-skis, sont exclues des recommandations. Les transports en commun et les véhicules hybrides ou électriques sont proposés quand c'est possible. L'empreinte carbone de chaque voyage est calculée avant le départ, des compensations sont proposées. Les voyageurs reçoivent un code de conduite : sites sensibles, faune et flore, coutumes locales, protection de l'enfance.
L'agence est par ailleurs donatrice du Cyclades Preservation Fund, qui finance des projets environnementaux portés par les habitants des îles, de Naxos Wildlife Protection, qui soigne la faune sauvage blessée, et d'Amorgorama, initiative de pêcheurs d'Amorgos en faveur d'une pêche plus raisonnée. À Athènes, elle recommande à ses voyageurs le café solidaire Shedia Home. Première traduction de cette démarche dans la programmation, un voyage gastronomique de deux semaines relie Athènes à Santorin au fil des fermes, de l'agritourisme et des tavernes familiales.
Agences de voyages : un DMC francophone privilégié.
Orea Voyages est une agence réceptive pour les professionnels. Une dizaine d'agences francophones lui confient déjà leurs clients.
L'atout principal tient au parcours des fondateurs. Avoir exercé des responsabilités chez un tour-opérateur français leur donne une compréhension immédiate des attentes d'une clientèle française et des contraintes d'une agence : production, aérien, GIR, incentives, délais de réponse, caracteristique de la clientèle, individuelle ou groupe.
Le fonctionnement est clair. Les prix sont nets, sans frais de dossier ni handling fees et l'agence partenaire fixe librement son prix de vente. La prestation se fait en marque blanche : sur place, les voyageurs sont accueillis avec le logo du partenaire, l'équipe se présente comme le correspondant local de l'agence. Un interlocuteur unique suit le dossier de la cotation jusqu'au retour des voyageurs. L'offre va du simple transfert au forfait terrestre complet, avec les liaisons maritimes, pour des individuels comme pour des groupes, en libre ou avec programme accompagné. Les contrats respectent la réglementation européenne sur les forfaits touristiques.
Enfin, règle intangible : l'agence ne démarche jamais les clients qui lui ont été confiés. Pas de newsletter, pas d’offres promotionnels. Lorsque certains la recontactent directement pour un nouveau voyage, elle les renvoie vers l'agence d'origine.
Quelques incontournables selon Orea Voyages
1. Athènes, au-delà de l'Acropole : le musée Archéologique, la colline de Philopappou en fin de journée, puis un dîner dans les quartiers de Koukaki ou de Psyrri, là où sortent les Athéniens. Le cœur gastronomique de la rue Athinas.
2. Naxos : la plus grande et la plus verte des Cyclades, avec ses villages de montagne en marbre, ses longues plages et une cuisine de terroir réputée dans tout le pays.
3. Sifnos et Folegandros : de petites îles paisibles, criques et plages aux eaux translucides, paradis des randonneurs au printemps.
4. Amorgos : le monastère de la Panagia Hozoviotissa accroché à la falaise, un réseau de sentiers remarquable et une atmosphère restée hors du temps. Coup de cœur unanime de tous les voyageurs.
5. Delphes et les Météores : le sanctuaire d'Apollon sur les pentes du Parnasse, puis les monastères perchés sur leurs pitons rocheux, deux étapes idéales en autotour.
6. Syros : peu connue et pourtant capitale des Cyclades. Ermoupoli son chef-lieu est l’une des plus belles villes de Grèce.
7. Santorin, hors des sentiers battus : la marche de Fira à Oia le long de la caldeira, les vignobles et les villages de l'intérieur, au printemps ou en octobre. OREA VOYAGES y est basée pour une partie de la saison, qui pourrait mieux la connaitre !
Ce que l'agence ne propose pas
Pas de vols internationaux ou intérieurs, pas de croisières de plusieurs jours, pas de formule tout compris ou club. Un périmètre resserré, entièrement consacré aux Cyclades, à Athènes et à la Grèce continentale, et bientôt de nouvelles destinations, Chios fait déjà partie des nouveautés une merveille !
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Orea Voyages
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
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Jean-Marie LEPESANT
CO-GERANT
Asimakopoulou 7, Agia paraskevi
15342, Attiki, Greece
| +30 69 72 239 230
+33 6 43 88 50 80
info@oreavoyages.com
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