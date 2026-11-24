Disponibilité et accueil personnalisé

Orea Voyages tient à rester une petite structure. L'agence accompagne quelques centaines de voyageurs par an, qu'elle rencontre quasiment tous en personne. Les avis laissés sur Google et sur les réseaux en témoignent.



Pour préserver cette disponibilité, l'agence limite le nombre de dossiers en juillet et en août, au moment où les îles sont les plus sollicitées.



Tourisme responsable : la certification Travelife

Les Cyclades sont des territoires fragiles, soumis à une forte pression touristique sur quelques mois. Pour Orea Voyages, se présenter comme spécialiste de ces îles implique d'en assumer la responsabilité avec des engagements vérifiables.



Engagée auprès de Travelife depuis 2024, l'agence a obtenu en janvier de cette même année le niveau Partner, puis le 13 octobre 2026 le niveau Travelife Certified, le plus élevé de ce programme international qui en compte trois. Cette reconnaissance fait suite à un audit indépendant portant sur plus de deux cents critères : gestion de l'entreprise, conception des produits, choix des partenaires, information des voyageurs. Le référentiel s'appuie sur la norme ISO 26000 et couvre l'environnement, la biodiversité, les droits humains et les conditions de travail. Selon l'agence, elle est la première spécialiste des Cyclades à atteindre ce niveau.



Sur le terrain, cela se traduit par des décisions très concrètes. Les partenaires (hôtels, transporteurs, organisateurs d'excursions) sont évalués régulièrement sur leurs pratiques durables, et les mieux notés sont privilégiés. Les activités jugées nuisibles pour les écosystèmes, comme la location de quads, de buggys ou de jet-skis, sont exclues des recommandations. Les transports en commun et les véhicules hybrides ou électriques sont proposés quand c'est possible. L'empreinte carbone de chaque voyage est calculée avant le départ, des compensations sont proposées. Les voyageurs reçoivent un code de conduite : sites sensibles, faune et flore, coutumes locales, protection de l'enfance.



L'agence est par ailleurs donatrice du Cyclades Preservation Fund, qui finance des projets environnementaux portés par les habitants des îles, de Naxos Wildlife Protection, qui soigne la faune sauvage blessée, et d'Amorgorama, initiative de pêcheurs d'Amorgos en faveur d'une pêche plus raisonnée. À Athènes, elle recommande à ses voyageurs le café solidaire Shedia Home. Première traduction de cette démarche dans la programmation, un voyage gastronomique de deux semaines relie Athènes à Santorin au fil des fermes, de l'agritourisme et des tavernes familiales.



Agences de voyages : un DMC francophone privilégié.

Orea Voyages est une agence réceptive pour les professionnels. Une dizaine d'agences francophones lui confient déjà leurs clients.



L'atout principal tient au parcours des fondateurs. Avoir exercé des responsabilités chez un tour-opérateur français leur donne une compréhension immédiate des attentes d'une clientèle française et des contraintes d'une agence : production, aérien, GIR, incentives, délais de réponse, caracteristique de la clientèle, individuelle ou groupe.



Le fonctionnement est clair. Les prix sont nets, sans frais de dossier ni handling fees et l'agence partenaire fixe librement son prix de vente. La prestation se fait en marque blanche : sur place, les voyageurs sont accueillis avec le logo du partenaire, l'équipe se présente comme le correspondant local de l'agence. Un interlocuteur unique suit le dossier de la cotation jusqu'au retour des voyageurs. L'offre va du simple transfert au forfait terrestre complet, avec les liaisons maritimes, pour des individuels comme pour des groupes, en libre ou avec programme accompagné. Les contrats respectent la réglementation européenne sur les forfaits touristiques.



Enfin, règle intangible : l'agence ne démarche jamais les clients qui lui ont été confiés. Pas de newsletter, pas d’offres promotionnels. Lorsque certains la recontactent directement pour un nouveau voyage, elle les renvoie vers l'agence d'origine.

