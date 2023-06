Explorez la Grèce avec Yalos Tours, votre Réceptif francophone spécialiste sur la Grèce et Chypre

Yalos Tours est composé d’une équipe de professionnels dévoués, qui, en collaboration avec un réseau de partenaires précieux dans des régions clés de la Grèce, organisent et assurent des propositions de voyage cohérentes et fiables. Par sa présence sur le terrain, YALOS TOURS peut organiser de A à Z toute demande d’incentive, de groupes, de voyage à thème et toute demande à la carte.

YALOS TOURS est une agence réceptive basée à Athènes et entièrement francophone. Elle est spécialisée dans l’accueil des touristes sur les différentes régions de la Grèce continentale et de ses îles : Péloponnèse, Epire, Grèce du nord, la Crète, les Cyclades, le Dodécanèse, les îles Ioniennes et îles de la mer Egée, ainsi que Chypre.

Nos activités en détail

Groupes

Nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir une qualité de prestations et de services irréprochables et pour toutes ces raisons, de nombreux partenaires nous accordent leur confiance depuis notre création et nous restent fidèles chaque année. Faites-nous aussi vos demandes spécifiques ou à la carte.

Séminaires et team building

Nous vous présentons une offre variée et personnalisée, ajustée à vos exigences et alliant confort, écoute et originalité. Nous sélectionnons pour vous des hôtels idéalement implantés pour la réalisation de vos meetings ou autres voyages à thème. Notre équipe vous conseillera et vous guidera dans vos choix pour trouver le meilleur compromis en fonction des impératifs et des attentes de votre clientèle. Pour renforcer la cohésion de vos équipes, nous vous proposons de nombreuses activités afin de profiter des moments inoubliables.





Excursions 4x4

Excursions en vélo pour découvrir le centre historique d’Athènes

Mini-olympiades découverte production de Miel et dégustation

Activités sportives et challenges en bord de mer

Athènes 5 sens (dégustation de produits, écoute des chansons traditionnelles, passage dans des lieux importants

Construction et courses par équipes

Hôtels

Avec plus de 5 800 hôtels à la carte Yalos tours vous propose aussi bien des hôtels à prix réduits que des hôtels 5 étoiles. Un large éventail d’hôtel s’offre à vous en fonction de la région recherchée. Tous ces hôtels sont des produits que nous avons sélectionnés. Ils répondent à notre exigence et assurent le confort de vos clients durant leur séjour. Si vous désirez un autre hôtel que ceux proposés sur notre plateforme B2B, contactez-nous.

Demande à la carte

Que ça soit pour un anniversaire de mariage, une lune de miel, un voyage à thème, une thalasso, un voyage professionnel, la recherche de sites peu fréquentés par les touristes, toute demande est traitée avec le plus grand soin et nous restons votre partenaire pour vous conseiller et vous répondre dans les meilleurs délais.

Excursions

Nous proposons un large choix d’excursions à la journée sur le continent, mais aussi sur les îles dans les beaux sites de la Grèce, en autocar climatisé, encadré par des guides francophones sérieux et expérimentés qui sauront immerger vos clients dans l’histoire et la mythologie grecque.

Transferts : bus et limousine

A Athènes, notre équipe vous accueille, assure vos transferts en taxi ou autocar privatisés depuis l'aéroport.

Nous travaillons avec des prestataires de confiance pour garantir un service de haute qualité.



Ainsi dans les îles, nos correspondants locaux sont francophones et bien sérieux.

Location de voiture

Pour flâner en toute liberté ou choisir un itinéraire, rien de plus simple qu’une location de voiture. Nous la mettons à votre disposition à : Athènes, Théssalonique, Corfou, Kos, Mykonos, Naxos, Paros, Rhodes, Samos, Santorin, Zakynthos, Crète, Chalcidique, Ioannina, Kavala, Patra, Cephalonie, Lefkada, Chios, Skiathos, Kalamata, Loutraki.

Les formules sont proposées avec toutes les assurances..

Circuits

Nos circuits sont soigneusement conçus pour offrir une expérience authentique et inoubliable, en explorant les sites les plus populaires et les plus cachés de chaque destination. Et pour vous plonger dans notre histoire et notre civilisation nous vous proposons des circuits de plusieurs jours accompagnés de guide professionnel avec des circuit Grèce continentale en Crète mais aussi à Corfou. Nous sommes fiers de travailler avec des guides locaux expérimentés, qui offrent des connaissances approfondies sur l'histoire, la culture et les traditions de chaque région. Que vous cherchiez à découvrir les merveilles de la nature, à goûter les saveurs locales, ou à explorer les villes animées. A chaque étape, nous vous offrons des hôtels confortables entre 3 et 4 étoiles.





Planifications l’itinéraire

Réservations hébergements

Transfert Aéroport – hôtels – activités

Assure aux bons déroulements du séjour

Avant, pendant et après le voyage

Des guides locaux expérimentés

Avec des autocars climatisés

Culturel et Archéologique

Privatif et sur mesure

Agrotourisme

Œnologie

Religieux

Le tour de Crète

Randonnée de découverte

Pour les groupes :

Avec ces 11 circuits disponibles :nous proposons des circuits spécialisés pour les groupes, conçus pour répondre aux intérêts et aux besoins de chaque groupe, allant des circuits culturels et culinaires aux circuits d'aventure et balnéaires.

Autotours

Nos circuits harmonieux alliant découverte et détente, sont fait pour une clientèle qui veut vivre la Grèce à son rythme. Extraordinaires sites archéologiques, charmants villages, plages... et le soir sans recherche inutile, une chambre attend vos clients à l’hôtel de leur choix.

Location de voilier et yachts

Nous misons sur l’évasion et l’intimité de chacun. Faites vivre ces intenses moments d’émotion, de plaisir et de liberté sur un yacht ou un voilier dans des îles grecques. La navigation est une manière originale, confortable et abordable de faire découvrir une terre chargée d’histoire et toujours tournée vers la mer.

Location d’appartements ou villas

Pour ceux qui recherchent un autre style de vacances, indépendantes, familiales, sportives, culturelles, en totale autonomie ! Un vaste choix d’appartements et de villas en Grèce est à votre disposition sur simple demande.

Croisières

A bord d’un confortable bateau de croisière ou replonger dans le passé mouvementé des îles à bord d’une goélette, nous vous donnons la possibilité de construire différents programmes en fonction du nombre de jours de croisière.

Séjours dans les îles grecques

Des îles Ioniennes jusqu’au Dodécanèse en passant par les Cyclades, mais aussi à Chypre, nos agences sur place offrent un service permanent dans le souci du confort des clients pour les laisser profiter de la quiétude des îles, de l’accueil des habitants, et de la farniente sur le sable doré...

Combinés île en îles

Nous proposons des circuits combinant plusieurs îles pour offrir une expérience de voyage unique. Nous avons des itinéraires qui couvrent plusieurs îles grecques, notamment les Cyclades, les îles ioniennes, les Sporades et le Dodécanèse. Les circuits combinant plusieurs îles permettent aux voyageurs de découvrir la diversité des îles grecques, chacune ayant sa propre culture, son histoire et ses traditions. Nos programmes sont élaborés pour leur permettre de découvrir les criques sauvages, des eaux limpides qui invitent à la baignade, des villages perdus dans la montagne ou de flâner dans les ruelles aux maisons peintes à la chaux.

Thalasso

Programme personnalisé de thalasso et de remise en forme ! Nous garantissons le plein de bien-être ! Yalos Tours vous propose un large éventail d’hôtels, équipés d’un centre de thalasso ultra moderne ou d’un merveilleux spa aux quatre coins de la Grèce.

Loisirs sportifs

Pour votre clientèle sportive nous garantissons un contact direct avec la mer et la nature : golf sur des parcours exceptionnels. Plongée sous-marine, windsurf, ski nautique, rafting, canyoning, escalade, trekking, VTT, randonnées pédestres...

La Grèce traditionnelle

Proposez à vos clients un stage de cuisine traditionnelle grecque, la visite d’une oliveraie pour découvrir la fabrication des huiles tant réputées, de parcourir la route des vins ... Là aussi, Yalos Tours reste votre conseiller.

Voyages de Noces

Pour un mariage inoubliable en Grèce, Yalos Tours est votre partenaire de choix. Nous sommes heureux de vous accompagner dans l'organisation du plus beau jour de votre vie, ainsi que dans la planification du voyage de noces de vos rêves.

