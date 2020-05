Europe : en Grèce le tourisme international recommencera dès juin !

"Si tous les aéroports du pays vont rouvrir dès le 1er juillet, Aegean vient d'annoncer un redémarrage de la ligne Athènes-Paris à partir du 3 juin et progressivement la fréquence va augmenter.



Air France commencera le 23 mai avec un vol par semaine, puis 3 vols au premier juin et enfin 11 vols le 22 juin. Transavia débutera le 26 juin 2020.



En résumé, Juin nous commençons timidement et en juillet nous démarrons très fort, en ouvrant tous les aéroports. Cela permettra aux TO de pouvoir utiliser les vols réguliers dès juin.



Dès le 25 mai, les navettes maritimes vers les îles vont reprendre. Les sites archéologiques ont rouvert le 18 mai et les musées à partir du 15 juin.



Dès le 15 juillet, il y aura une suppression progressive des exceptions restantes.



Ce que je vois, que la Grèce veut rouvrir le tourisme, car c'est important d'un point de vue économique, mais nous voulons aussi que les gens parlent de nous positivement sur notre reprise mesurée et sécurisée.



Les hôpitaux dans les lieux touristiques seront renforcés pour assurer la sécurité sanitaire des touristes. Concernant les protocoles, les hôtels devront avoir un médecin référent, puis une personne dans chaque établissement synchronisera toutes les mesures sanitaires.



Si un cas se manifeste, une équipe médicale isolera la personne qui sera placée dans un hôtel exclusivement dédié à la mise en quarantaine des touristes.



Les îles seront équipes de petits bateaux permettant en deux heures de pouvoir faire un test du covid 19.



Nous disons depuis un moment qu'il est possible de réserver les vacances en Grèce, mais les agents de voyages attendent du concret et des vols.



Timidement, il y a des demandes individuelles et des demandes groupes pour septembre. Nous recevons des questions, les dossiers annulés pour juillet, une agence est revenue vers nous pour ne plus annuler.



Nous espérons pouvoir dans la mesure du possible pouvoir redémarrer le travail et donner de l'espoir aux agences de voyages.



La Grèce peut ressortir plus forte, étant donné notre gestion de la crise. Le gouvernement ne se précipite pas, il travaille semaine par semaine, le plus important étant la sécurité du pays et des futurs voyageurs.



En plus, de toutes ces mesures, il y a un plan pour refaire voyager les Grecs dans le pays, avec un programme tourisme pour tous, via des chèques-vacances.



Les hôtels ne rouvriront sans doute pas dans leur globalité, il y aura des calculs à faire, avec des parties seulement surtout pour les établissements saisonniers.



Nous concernant nous ne pourrons pas remplir plus de 50% les bus pour les groupes.



Par chance, nous avons une gamme très large avec beaucoup de petits hôtels."