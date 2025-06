Grèce : une nouvelle taxe sur les croisières effective dès le 1er juillet

modérer les flux et renforcer la durabilité des destinations les plus sensibles

« déstabiliser la présence de la croisière internationale en Grèce »

« les ports grecs risquent clairement de perdre des parts du marché mondial si la mesure est appliquée sans aménagement ».

« La croissance du tourisme doit rester compatible avec la qualité de vie et la préservation du patrimoine »,

Le ministère du Tourisme veut ainsi «».sur les deux îles les plus fréquentées – seront affectées à l’entretien des ports, à la gestion des déchets et à l’approvisionnement en eau.Bien que la CLIA ait été informée de la mesure, aucune véritable concertation n’a été engagée en amont avec les représentants de la croisière. Dans une interview accordée au média grec Newmoney, son président Bud Darr a exprimé sa vive inquiétude, estimant que la taxe pourraitafin d’éviter des conséquences économiques majeures sur des destinations emblématiques et sur l’emploi local.Pour lui,Cette taxe s’inscrit dans quota de navires simultanés à l’étude , plafonnement des nuitées touristiques, encadrement renforcé des locations de courte durée.a insisté le ministre grec de l’Économie.