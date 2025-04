Vacances en Grèce : les Cyclades prêtes à accueillir les touristes, après séismes et inondations

"Les secousses à Santorin sont complètement terminées"

"Il n’y a pas eu de dégâts d’infrastructures que ce soit publiques (hôpital, écoles, etc.) ou privées (habitations, hôtels, restaurants ou autres), et il n’y a pas eu d’ordre d’évacuation de l’île non plus, ni de déclaration d’état d’urgence"

Santorin accueille des touristes depuis le début de la saison sans problème particulier

"Quelques magasins en sous-sol, proches du port ont été inondés à cause de la petite rivière qui traverse le village et qui se jette dans la mer.



Il y avait à cet endroit des voitures garées et elles ont été emportées. Mais dès le lendemain matin, le temps était au beau fixe à Paros. Il n’y a aucun problème pour les visiteurs se rendant à Paros et la vie a repris son cours normalement immédiatement

poursuit à son tour Thanasis Laskaratos, fondateur de Hellenic Kosmos DMC. rappelle-t-il." confirme Nicolas Ivaldi , directeur général du tour-opérateur spécialiste de la Grèce Héliades.Sur l’île de Paros, la situation est également revenue à la normale après l’épisode d’inondation survenu début avril à Naoussa." assure Nicolas Ivaldi.