Santorin : "ce n'est pas aussi tragique que l'on pourrait croire" [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Ce n'est pas aussi tragique que ce l'on pourrait croire

"Il faut juste attendre que cette crise sismique passe. Il n'y a rien de grave."

Nous avons vécu la même situation en 2011 et 2012, et nous sommes plus ou moins dans le même scénario. Santorin est aussi un volcan. La Grèce est une terre sismique. C'est normal que cela puisse arriver".

" explique Marina Sciani, hôtesse pour les groupes et responsable de deux bureaux de tourisme à Santorin Cette dernière a fait le choix de rester sur l'île, malgré les plus de 200 secousses enregistrées depuis la fin de la semaine dernière.Elle habite et travaille sur l'île volcanique :assure t-elle. "Les autorités grecques ont mis en place des mesures de précaution et passé des consignes de prudence sur les îles de Santorin, Anafi, Ios et Amorgos. Les écoles sont notamment fermées, et il est également recommandé d'éviter les grands rassemblements à l’intérieur des bâtiments.