Séisme Santorin : quelle est la situation en Grèce ?

"des itinéraires sûrs lors des déplacements"

"à suivre les consignes des autorités grecques et à consulter régulièrement le site de la protection civile grecque."

Une série de tremblements de terre a secoué l'île de Santorin en Grèce Plus de 200 secousses ont été enregistrées depuis vendredi entre les îles volcaniques et celle d'Amorgos, a indiqué dimanche dans un communiqué le ministère de la Protection civile.Suite à cette activité sismique récente, d’une magnitude maximale de 4,3, les autorités grecques ont mis en place des mesures de précaution sur l’île de Santorin, prévient le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans sa rubrique Conseils aux Voyageurs. Les écoles sont fermées ce lundi 3 février et il est recommandé d’éviter les rassemblements importants dans les espaces fermés. Des restrictions d'accès concernent également les ports d’Ammoudi, d'Armeni, de Korfou et le Vieux Port de Fira.Enfin, il est recommandé de choisirafin d'éviter les zones où des glissements de terrain sont susceptibles de se produire. En cas de fortes secousses sismiques, il convient de procéder à une évacuation immédiate des zones côtières, ajoute encore le gouvernement grec.Le Quai d'Orsay précise que les ressortissants français sont invités