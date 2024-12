Voyage en Grèce : préparez-vous à une nouvelle hausse des taxes en 2025

Le gouvernement vise également les autres types d'hébergement : les locations de courte durée de type Airbnb, les chambres à louer et autres unités d'accueil.



A Athènes, dans certains quartiers le nombre de location de meublés touristique sera limité.



Voici les tarifs d'avril à octobre :



– Chambres/appartements meublés : 2 euros par nuit

– Locations saisonnières : 8 euros par nuit

– Maisons individuelles (plus de 80 m²) en location saisonnière : 15 euros par nuit

– Villas de tourisme meublées : 15 euros par nuit

– Résidences de tourisme meublées : 8 euros pour les biens de moins de 80 m², 15 euros pour ceux de plus de 80 m²



Voici les tarifs de novembre à mars :

– Chambres/appartements meublés : 0,5 euro par nuit

– Locations saisonnières : 2 euros par nuit

– Maisons individuelles (plus de 80 m²) en location saisonnière : 4 euros par nuit

– Villas de tourisme meublées : 4 euros par nuit

– Résidences de tourisme meublées : 2 euros pour les biens de moins de 80 m², 4 euros pour ceux de plus de 80 m²