Grèce : Four Seasons s'installe à Mykonos

L'expansion de notre présence en Grèce est une priorité pour nous depuis de nombreuses années.



Suite au succès de notre partenariat avec AGC Equity Partners sur notre hôtel récompensé à Athènes, nous savions que ce nouveau resort à Mykonos serait le complément parfait à notre portefeuille dans ce pays

», fait valoir Bart Carnahan, Président du Développement Commercial Mondial, de la Gestion de Portefeuille et des Résidences de Four Seasons.Fort de quatorze années d'expérience chez Four Seasons, Ryan Grande Le groupe exploite. S'y ajoutent plus de 50 projets en cours de planification ou de développement.Le développement à Mykonos représente le deuxième investissement d'AGC en Grèce, après l'acquisition et le redéveloppement de la péninsule d'Astir Palace Vouliagmeni, qui comprend le Four Seasons Astir Palace Hotel, l’Astir Marina et la plage d'Astir.