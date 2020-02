DITEX : Yalos Tours Grèce vous donne rendez-vous sur le village des réceptifs

Je suis très ravie de retourner au salon Ditex à Marseille pour la deuxième année. Notre objectif est de rencontrer les agences de voyages et les professionnels du tourisme marseillais et du Sud de la France.En tant que réceptif francophone spécialiste de la Grèce, nous sommes heureux de rencontrer nos partenaires dans une ville fondée par les Grecs venus de la Phocée dans l'antiquité.Nous avons constaté qu'il y a un grand intérêt des professionnels pour vendre la Grèce, en raison des connexions aériennes qui se sont développées au départ de la région.Le Village des Réceptifs sur le DITEX nous permet de mieux faire connaitre nos activités, nos programmes et nos services sur la destination aussi bien pour les groupes, les incentives que les individuels. YALOS TOURS est une agence réceptive entièrement francophone et spécialisée dans l'accueil des touristes sur les différentes régions de la Grèce continentale, mais également en Crète, dans toutes les autres îles (Cyclades, Dodécanèse, îles Ioniennes et îles de la mer Egée) et à Chypre.Nous avons une riche d’une expérience de plus de 30 ans, notre savoir-faire, associé à une parfaite connaissance des goûts et spécificités de la clientèle française, nous permet de nous imposer comme un vrai partenaire sur la destination et avec un objectif, toujours orienté vers la satisfaction du client.Nous vous proposons des séjours dans les régions insolites, les petites île , la location de villas, catamarans, yachts, des circuits, week-ends, croisières, autotours, séjours combinés sur les îles, la location voitures et toute la Grèce a la carte !Grâce à la technologie, notre plateforme de vente et de distribution en ligne B2B www.yalostours.net est à la disposition des agents de voyages.Elle donne la possibilité aux professionnels du tourisme d’avoir accès et d'acheter nos produits et packages à des tarifs nets. Nous avons plus que 3040 hôtels sur la Grèce, des petits hôtels de charme, des villas, appartements, la location voitures, nos packages, avec la possibilité de réserver devant le client avec accès aux disponibilités en temps réel !