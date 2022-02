Appli mobile TourMaG



YALOS TOURS vous invite sur le salon Ditex 2022 Réceptif francophone spécialiste sur la Grèce et Chypre

YALOS TOURS est une agence réceptive basée à Athènes et entièrement francophone.

Elle est spécialisée dans l'accueil des touristes sur les différentes régions de la Grèce continentale et de ses îles : Peloponnèse, Epire, Grèce du Nord, la Crète, les Cyclades, le Dodécanèse, les îles Ioniennes et îles de la mer Egée ainsi que à Chypre.

Rédigé par YALOS TOURS le Vendredi 18 Février 2022





Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

YALOS TOURS



Activité :

Réceptif francophone spécialiste sur la Grèce et Chypre



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Qui sommes-nous ? YALOS TOURS est une agence réceptive basée à Athènes et entièrement francophone.



Elle est spécialisée dans l’accueil des touristes sur les différentes régions de la Grèce continentale et de ses îles : Péloponnèse, Epire, Grèce du nord, la Crète, les Cyclades, le Dodécanèse, les îles Ioniennes et îles de la mer Egée, ainsi que Chypre.



Réceptif riche d’une expérience de plus de 30 ans, notre savoir-faire, associé à une parfaite connaissance des goûts et spécificités de la clientèle francophone, nous permet de nous imposer comme un partenaire d’une grande qualité.



Notre objectif est de fournir des services de qualité efficaces en créant des propositions de voyage répondant aux besoins des clients tels que des voyages à thème, séjours thalasso, programmes sur mesure, Incentives, activités ludiques et autres formules “à la carte”.



Yalos Tours est composé d’une équipe de professionnels dévoués, qui, en collaboration avec un réseau de partenaires précieux dans des régions clés de la Grèce, organisent et assurent des propositions de voyages cohérentes et fiables.

Que faisons-nous ?



Sur notre site hôtels, de boutiques hôtels, de villas et d’appartements allant du modeste au luxueux sur la région de votre choix.

Chacun d'eux est soigneusement sélectionné et répertorié dans notre plateforme B2B qui n’en compte pas moins de 4900.

Vous pourrez trouver les hébergements par destinations mais aussi par thématiques (bike-friendly, adult only, plongée, golf…) et serez redirigés vers la plateforme de réservation.



Un éventail d'excursions est également à votre disposition pour vous faire découvrir la Grèce.



Des excursions privatives ou en bus à partager à la journée sur le continent mais aussi dans les îles, dans les plus beaux sites Grecs.

Elles sont réalisées en autocars climatisés et encadrées par des guides francophones expérimentés qui sauront vous immerger dans l'histoire et la mythologie Grecque.



Nous proposons 5 circuits ainsi que 9 week-end circuits de plusieurs jours en Grèce continentale, à Corfou, Rhodes, Thessalonique, tous accompagnés par des guides professionnels.

Que ces circuits soient privatifs ou sur-mesure, à chaque étape, nous vous offrons des hôtels et restaurants répondants à vos besoins et vos envies.



Les clients sont accueillis à l'aéroport en Grèce continentale ou bien sur une île, par l'équipe de Yalos Tours qui effectuera le transfert jusqu'à votre hôtel en taxi, autocar, limousine, réservé depuis et vers l'aéroport, avec une assistance pour les transferts de groupe.



Flânez en toute liberté et décidez du rythme de vos vacances en faisant une location de voiture, de voilier, catamaran, hélicoptère.

Afin de profiter de votre séjour comme bon vous semble, sur la terre, dans la mer ou bien dans les airs.



Nos 43 autotours équilibrés alliant découverte et détente sont faits pour une clientèle qui souhaite vivre la Grèce à son rythme.

A la découverte d'extraordinaires sites archéologiques, de charmants villages, de plages paradisiaques, c'est le voyage idéal !



Pour les agences groupes, nous suggérons 22 idées de programmes, classiques, ou qui sortent des sentiers battus pour proposer à leurs clients.



A bord d'un confortable bateau de croisière, vous pourrez visiter différentes îles en choisissant parmi les 4 croisières Celestyal, les 5 croisières Variety Cruises, et les 2 croisières à bord des goélettes de Sail In Greece selon celui qui vous correspond.



Nos 51 programmes combinés d'îles en îles sont élaborés pour vous permettre de découvrir des criques sauvages, des eaux limpides qui invitent à la baignade, des coins perdus dans la montagne, où de flâner dans les ruelles des villages traditionnels, avec la possibilité d’arriver et de repartir dans différents aéroports.



→ Notre brochure de présentation Yalos Tours



Pourquoi notre participation au salon nouvelle plateforme B2B yalostours.net.



C’est une plateforme de vente et de distribution en ligne qui s’adresse aux professionnels du tourisme B2B.



Cette plateforme vous offre la liberté d’organiser un voyage en Grèce sur mesure avec l’assistance de notre équipe Yalos Tours.



Les professionnels du voyage peuvent profiter de nos produits à des prix nets tels que des nuitées en hôtels, boutique hôtels, villas, appartements, des transferts, des packages, circuits, locations de voitures, combines iles, croisières, … tout en bénéficiant des disponibilités en temps réel.



Cette plateforme de réservation en ligne et en direct va devenir incontournable pour les professionnels en leur facilitant le travail, en gagnant en rapidité et en sécurisant leurs réservations.



Très régulièrement, de nouveaux produits sont inscrits sur la plateforme, et beaucoup de nouvelles offres seront bientôt ajoutées pour la saison prochaine 2022.



● Nous présenterons également notre nouveau site



Il vous propose un grand choix d'hôtels ainsi que des prestations et expériences MICE à découvrir sans plus tarder.



Yalos Tours s’appuie sur l’expérience de son équipe pour l’organisation de vos incentives, séminaires, évènements, congrès, …



Vous y trouverez des idées de programmes et de propositions d’hôtels adaptés pour cette clientèle.

Des idées originales, des soirées festives inoubliables avec un service de qualité.

En somme, un joli programme équilibré et adapté à votre client.



● Une ligne téléphonique Française est dédiée pour aider la communication des agents de voyages avec l’équipe de Yalos tours : 04.65.43.01.18 (Cout d’un appel local)

Contacter YALOS TOURS Christos PANARETOU

Directeur Général

Mobile : +30 697 70 94 003

Email :



Service Groupes : groupes@yalostours.gr

Service Reservations : reservations@yalostours.gr

Informations : info@yalostours.gr



Téléphone : +30 210 92 48 919 - +30 210 93 13 300

Ligne téléphonique Française : 04 65 43 01 18 (Coût d’un appel local)



Adresse postale :

Yalos Tours

151 Avenue A. Syngrou

17121 Nea Smyrni – ATHENES – GRECE



Sites web :

Yalostours.com

Yalostours.net

Yalostours.gr



Prenez-rendez-vous avec Gentiane Romanet (DestiMaG) pour devenir exposant Ditex 2022

