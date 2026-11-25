C'est dans la Cité phocéenne que la deuxième étape de l'AERLines Partner Connect a eu lieu.
Après une première escale à Paris, Aerticket et ses équipes ont posé leurs kakémonos à Marseille, le 19 novembre dernier, pour rencontrer une bonne trentaine d'agents de voyages des Bouches-du-Rhône et du Var.
Ces derniers ont pu ainsi échanger avec les représentants de quelques compagnies aériennes, dont le responsable de l'Europe du Sud d'Air India ou la toute nouvelle responsable des ventes pour la région Sud de Sky Express.
Corsair, Etihad Airways et Singapore Airlines ont aussi répondu présent.
"Après une première session réussie à Paris, où des compagnies étaient venues présenter leurs produits, c'est à Marseille que nous avons donné rendez-vous aux agences de voyages.
Nous allons réitérer l'expérience, parce que c'est une réussite. Les gens viennent, pour certains, de loin, avec près d'une heure trente de route, et ils sont contents d'être là. Ce format plaît à tout le monde, y compris aux compagnies aériennes se félicite Charlotte Marcus, directrice générale d’Aerticket France.
Les professionnels peuvent y rencontrer les équipes d'Aerticket qu'ils ne connaissent pas, ou alors seulement par mail ou téléphone".
Après une première escale à Paris, Aerticket et ses équipes ont posé leurs kakémonos à Marseille, le 19 novembre dernier, pour rencontrer une bonne trentaine d'agents de voyages des Bouches-du-Rhône et du Var.
Ces derniers ont pu ainsi échanger avec les représentants de quelques compagnies aériennes, dont le responsable de l'Europe du Sud d'Air India ou la toute nouvelle responsable des ventes pour la région Sud de Sky Express.
Corsair, Etihad Airways et Singapore Airlines ont aussi répondu présent.
"Après une première session réussie à Paris, où des compagnies étaient venues présenter leurs produits, c'est à Marseille que nous avons donné rendez-vous aux agences de voyages.
Nous allons réitérer l'expérience, parce que c'est une réussite. Les gens viennent, pour certains, de loin, avec près d'une heure trente de route, et ils sont contents d'être là. Ce format plaît à tout le monde, y compris aux compagnies aériennes se félicite Charlotte Marcus, directrice générale d’Aerticket France.
Les professionnels peuvent y rencontrer les équipes d'Aerticket qu'ils ne connaissent pas, ou alors seulement par mail ou téléphone".
Aerticket : une année 2026 marquée par la fusion avec CMS Vacances
C'est aussi l'occasion de faire remonter les besoins du terrain aux équipes technologiques de la filiale française du géant allemand de la distribution aérienne.
Un opérateur qui sort d'une année 2026 éprouvante, du moins au niveau de l'organisation interne.
"Début mars, nous avions débuté la fusion entre Aerticket France et CMS Vacances. Le mouvement a été initié par la direction allemande qui voulait qu'une fusion ait lieu dans tous les pays où il y a plus d'une entité, pour conserver un seul siège.
Cette opération nous a pris quatre mois, c'était un gros challenge interne. Mon responsable est très content.
Maintenant que la fusion des IATA, des équipes, de la techno et des finances est achevée, nous nous projetons dans le budget 2027, avec les directives de notre actionnaire," nous partage-t-elle.
Il a fallu alors réorganiser les équipes, puis fusionner les services commerciaux.
La dirigeante a dû mettre le nez dans le voyage d'affaires, une des spécialités de CMS Vacances. Une acclimatation à marche forcée qui se passe pour le mieux.
"Outre le pôle corpo, ils ont aussi un pôle groupes qui marche très bien. D'autant plus que les compagnies aériennes ont coupé en partie leurs accès aux groupistes, donc nous devons gérer aussi leurs groupes. L'année a été chargée et c'est très bien ainsi," nous confie Charlotte Marcus.
Un opérateur qui sort d'une année 2026 éprouvante, du moins au niveau de l'organisation interne.
"Début mars, nous avions débuté la fusion entre Aerticket France et CMS Vacances. Le mouvement a été initié par la direction allemande qui voulait qu'une fusion ait lieu dans tous les pays où il y a plus d'une entité, pour conserver un seul siège.
Cette opération nous a pris quatre mois, c'était un gros challenge interne. Mon responsable est très content.
Maintenant que la fusion des IATA, des équipes, de la techno et des finances est achevée, nous nous projetons dans le budget 2027, avec les directives de notre actionnaire," nous partage-t-elle.
Il a fallu alors réorganiser les équipes, puis fusionner les services commerciaux.
La dirigeante a dû mettre le nez dans le voyage d'affaires, une des spécialités de CMS Vacances. Une acclimatation à marche forcée qui se passe pour le mieux.
"Outre le pôle corpo, ils ont aussi un pôle groupes qui marche très bien. D'autant plus que les compagnies aériennes ont coupé en partie leurs accès aux groupistes, donc nous devons gérer aussi leurs groupes. L'année a été chargée et c'est très bien ainsi," nous confie Charlotte Marcus.
Aerticket : croissance et rentabilité au rendez-vous
En tout, l'entité française compte une cinquantaine de salariés ; à cela il convient d'ajouter une dizaine de salariés répartis sur les deux plateaux au Caire et à Pénang.
"Nous affichons une croissance de +5% sur l'année 2026. Nous n'atteignons pas tout à fait les objectifs de nos investisseurs qui sont un peu plus gourmands. Mais ils savent que l'année a été difficile en France pour le secteur du tourisme et que la fusion a entrainé des bouleversements au niveau opérationnel.
De plus, 2026 n'a pas été un long fleuve tranquille pour les agences de voyages, avec la guerre en Iran notamment, donc être en croissance et être bénéficiaire, c'est déjà une très bonne chose, je suis contente," indiquée, soulagée, la directrice générale d’Aerticket France.
Si les Allemands s'attendaient à une croissance plus soutenue, c'est aussi parce que 2025 a été une année particulière. Le géant de la distribution de billets d'avion y a connu une cyberattaque spectaculaire qui a cloué au sol, pendant près de deux mois, les activités de l'entreprise.
"Nous avions tout sécurisé en interne ; en 2026, la priorité a été de tout sécuriser en externe. Les agences de voyages sont obligées de se loguer via un système de double authentification. Nous le suggérions avant, c'est maintenant devenu obligatoire.
Nous avons un peu essuyé les plâtres dans le secteur, car la double authentification n'est pas toujours évidente à déployer au sein des agences de voyages. Il y a des réfractaires, et comme les autres acteurs ne le font pas, nous nous prenions des remarques et des freins.
Sauf que l'actualité nous montre que nous sommes sur le bon chemin, car quand un pirate ouvre le capot d'un ordinateur, il a accès à des PNR et il peut effectuer des réservations", nous partage la dirigeante.
"Nous affichons une croissance de +5% sur l'année 2026. Nous n'atteignons pas tout à fait les objectifs de nos investisseurs qui sont un peu plus gourmands. Mais ils savent que l'année a été difficile en France pour le secteur du tourisme et que la fusion a entrainé des bouleversements au niveau opérationnel.
De plus, 2026 n'a pas été un long fleuve tranquille pour les agences de voyages, avec la guerre en Iran notamment, donc être en croissance et être bénéficiaire, c'est déjà une très bonne chose, je suis contente," indiquée, soulagée, la directrice générale d’Aerticket France.
Si les Allemands s'attendaient à une croissance plus soutenue, c'est aussi parce que 2025 a été une année particulière. Le géant de la distribution de billets d'avion y a connu une cyberattaque spectaculaire qui a cloué au sol, pendant près de deux mois, les activités de l'entreprise.
"Nous avions tout sécurisé en interne ; en 2026, la priorité a été de tout sécuriser en externe. Les agences de voyages sont obligées de se loguer via un système de double authentification. Nous le suggérions avant, c'est maintenant devenu obligatoire.
Nous avons un peu essuyé les plâtres dans le secteur, car la double authentification n'est pas toujours évidente à déployer au sein des agences de voyages. Il y a des réfractaires, et comme les autres acteurs ne le font pas, nous nous prenions des remarques et des freins.
Sauf que l'actualité nous montre que nous sommes sur le bon chemin, car quand un pirate ouvre le capot d'un ordinateur, il a accès à des PNR et il peut effectuer des réservations", nous partage la dirigeante.
Les dossiers chauds de 2027 : IA et Aer360
Des cyberattaques qui peuvent représenter des centaines de milliers d'euros pour un point de vente et entraîner de lourdes conséquences.
Une fois la page de la sécurité et de la fusion refermée, l'année 2027 devrait être marquée par le sceau de la diversification. L'enjeu est maintenant de passer la surmultipliée concernant l'adoption de la nouvelle version d'Aer360.
Après une phase de test, Aerticket veut accélérer le déploiement et la prise en main par les agences de voyages de son outil de package dynamique.
"C'est la techno de Travel Compositor qui agrège le contenu aérien de RTK et les offres de bed banks.
Aujourd'hui, les agences ont deux onglets : un onglet vol et un autre Aer360. Il est possible de créer un package composé du vol + hôtel, mais aussi de faire du sur-mesure avec des tours du monde, ou d'ajouter des excursions et des activités en tout genre. C'est un produit redoutable.
Même si nous avons pas mal développé Aer360 en 2026, nous aimerions accélérer l'année prochaine," nous dévoile-t-elle.
Le sur-mesure ne sera pas le seul dossier. Il y aura aussi celui de l'intelligence artificielle, aussi bien pour les collaborateurs que pour les agences de voyages. Les équipes d'Aerticket veulent coller aux nouveaux standards, mais aussi aux attentes de leurs usagers.
"C'est un dossier qui m'intéresse et que nous essayons de traiter en interne. Nous voulons intégrer l'IA pour les agences de voyages, mais aussi aider nos collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Les projets sont centralisés avec la roadmap, mais ils sont déjà dans les tuyaux.
Après, selon les besoins, nous allons travailler avec des acteurs locaux ou internationaux," poursuit Charlotte Marcus.
Une fois la page de la sécurité et de la fusion refermée, l'année 2027 devrait être marquée par le sceau de la diversification. L'enjeu est maintenant de passer la surmultipliée concernant l'adoption de la nouvelle version d'Aer360.
Après une phase de test, Aerticket veut accélérer le déploiement et la prise en main par les agences de voyages de son outil de package dynamique.
"C'est la techno de Travel Compositor qui agrège le contenu aérien de RTK et les offres de bed banks.
Aujourd'hui, les agences ont deux onglets : un onglet vol et un autre Aer360. Il est possible de créer un package composé du vol + hôtel, mais aussi de faire du sur-mesure avec des tours du monde, ou d'ajouter des excursions et des activités en tout genre. C'est un produit redoutable.
Même si nous avons pas mal développé Aer360 en 2026, nous aimerions accélérer l'année prochaine," nous dévoile-t-elle.
Le sur-mesure ne sera pas le seul dossier. Il y aura aussi celui de l'intelligence artificielle, aussi bien pour les collaborateurs que pour les agences de voyages. Les équipes d'Aerticket veulent coller aux nouveaux standards, mais aussi aux attentes de leurs usagers.
"C'est un dossier qui m'intéresse et que nous essayons de traiter en interne. Nous voulons intégrer l'IA pour les agences de voyages, mais aussi aider nos collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Les projets sont centralisés avec la roadmap, mais ils sont déjà dans les tuyaux.
Après, selon les besoins, nous allons travailler avec des acteurs locaux ou internationaux," poursuit Charlotte Marcus.
Présidentielles : "Les acteurs du tourisme et le groupe Aerticket sont inquiets"
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Le prochain exercice pourrait bien être un peu particulier. Comme l'ensemble de la profession, la dirigeante ne sait pas vraiment à quoi s'attendre et s'inquiète même des répercussions d'une élection présidentielle à haut risque.
"Nous n'avons pas de boule de cristal. Nous sommes tous, que ce soit au niveau du groupe ou du marché, très inquiets pour les six premiers mois de l'année 2027.
Que va-t-il se passer dans le tourisme ? Mais aussi dans la rue et donc dans les portefeuilles des clients ? Vont-ils vouloir s'évader en attendant les résultats des élections ou attendre par peur ? Et une fois ces derniers obtenus, vont-ils réserver ?
Même si nous avons des réservations pour 2027, nous faisons face à beaucoup d'inconnues.
Les Allemands voient ça à travers leur prisme européen, je peux vous dire qu'ils sont très inquiets pour ce qui va se passer en France en particulier, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde," conclut Charlotte Marcus.
"Nous n'avons pas de boule de cristal. Nous sommes tous, que ce soit au niveau du groupe ou du marché, très inquiets pour les six premiers mois de l'année 2027.
Que va-t-il se passer dans le tourisme ? Mais aussi dans la rue et donc dans les portefeuilles des clients ? Vont-ils vouloir s'évader en attendant les résultats des élections ou attendre par peur ? Et une fois ces derniers obtenus, vont-ils réserver ?
Même si nous avons des réservations pour 2027, nous faisons face à beaucoup d'inconnues.
Les Allemands voient ça à travers leur prisme européen, je peux vous dire qu'ils sont très inquiets pour ce qui va se passer en France en particulier, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde," conclut Charlotte Marcus.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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