Des cyberattaques qui peuvent représenter des centaines de milliers d'euros pour un point de vente et entraîner de lourdes conséquences.



Une fois la page de la sécurité et de la fusion refermée, l'année 2027 devrait être marquée par le sceau de la diversification. L'enjeu est maintenant de passer la surmultipliée concernant l'adoption de la nouvelle version d'Aer360.



Après une phase de test, Aerticket veut accélérer le déploiement et la prise en main par les agences de voyages de son outil de package dynamique.



" C'est la techno de Travel Compositor qui agrège le contenu aérien de RTK et les offres de bed banks.



Aujourd'hui, les agences ont deux onglets : un onglet vol et un autre Aer360. Il est possible de créer un package composé du vol + hôtel, mais aussi de faire du sur-mesure avec des tours du monde, ou d'ajouter des excursions et des activités en tout genre. C'est un produit redoutable.



Même si nous avons pas mal développé Aer360 en 2026, nous aimerions accélérer l'année prochaine, " nous dévoile-t-elle.



Le sur-mesure ne sera pas le seul dossier. Il y aura aussi celui de l'intelligence artificielle, aussi bien pour les collaborateurs que pour les agences de voyages. Les équipes d'Aerticket veulent coller aux nouveaux standards, mais aussi aux attentes de leurs usagers.



" C'est un dossier qui m'intéresse et que nous essayons de traiter en interne. Nous voulons intégrer l'IA pour les agences de voyages, mais aussi aider nos collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Les projets sont centralisés avec la roadmap, mais ils sont déjà dans les tuyaux.



Après, selon les besoins, nous allons travailler avec des acteurs locaux ou internationaux, " poursuit Charlotte Marcus.