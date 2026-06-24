APST : Charlotte Marcus, Chrystel Diaz et Christine Petyt élues au conseil d'administration

Mumtaz Teker, président de l'APST, a annoncé le résultat des votes lors de l'AG du 24 juin 2026 - Photo : CE
À l'occasion de sa 61e Assemblée générale ordinaire, organisée ce 24 juin 2026 à Paris, l'APST a procédé au renouvellement d'un tiers de son conseil d'administration.
Huit candidats étaient en lice pour trois sièges à pourvoir dans la catégorie A, représentant les agents de voyages et autres opérateurs du tourisme.
À l'issue du scrutin, les adhérents ont élu Charlotte Marcus (Aerticket France), Chrystel Diaz (Europe Tours Voyages Selectour) et Christine Petyt (Laborde-Turon) (Désirs 2 Rêves.com Selectour) pour un mandat de trois ans.
Cette élection s'annonçait plus ouverte qu'en 2025, lorsque les trois administrateurs sortants, Mumtaz Teker, Laurent Abitbol et Adriana Minchella avaient été réélus sans opposition.
Parmi les candidats figuraient les administrateurs sortants Patrick Pourbaix (MSC Croisières), Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Rêves.com Selectour) et Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour), aux côtés de Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor), Charlotte Marcus (Aerticket France), Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier), Payel Kazanci (Péra Sud Voyages) et Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages).
Huit candidats étaient en lice pour trois sièges à pourvoir dans la catégorie A, représentant les agents de voyages et autres opérateurs du tourisme.
À l'issue du scrutin, les adhérents ont élu Charlotte Marcus (Aerticket France), Chrystel Diaz (Europe Tours Voyages Selectour) et Christine Petyt (Laborde-Turon) (Désirs 2 Rêves.com Selectour) pour un mandat de trois ans.
Cette élection s'annonçait plus ouverte qu'en 2025, lorsque les trois administrateurs sortants, Mumtaz Teker, Laurent Abitbol et Adriana Minchella avaient été réélus sans opposition.
Parmi les candidats figuraient les administrateurs sortants Patrick Pourbaix (MSC Croisières), Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Rêves.com Selectour) et Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour), aux côtés de Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor), Charlotte Marcus (Aerticket France), Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier), Payel Kazanci (Péra Sud Voyages) et Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages).
Le détail des votes
Catégorie Grandes garanties - au-delà de 1M€
- Patrick Pourbaix (MSC Croisières) : 252 voix
- Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Rêves.com Selectour) : 275 voix
Catégorie Moyennes garanties - entre 100 000 € et 999 999€
- Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour) : 254 voix
- Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier) : 150 voix
Catégorie Petites Garanties - moins de 100 000€
- Charlotte Marcus (Aerticket France) : 238 voix
- Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor) : 190 voix
- Payel Kazanci (Péra Sud Voyages) : 79 voix
- Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages) : 192 voix
- Patrick Pourbaix (MSC Croisières) : 252 voix
- Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Rêves.com Selectour) : 275 voix
Catégorie Moyennes garanties - entre 100 000 € et 999 999€
- Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour) : 254 voix
- Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier) : 150 voix
Catégorie Petites Garanties - moins de 100 000€
- Charlotte Marcus (Aerticket France) : 238 voix
- Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor) : 190 voix
- Payel Kazanci (Péra Sud Voyages) : 79 voix
- Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages) : 192 voix
APST : des fonds propres proches de 40 millions d'euros
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Selon le rapport moral et financier présenté lors de l'assemblée générale, l'APST a enregistré en 2025 un résultat net positif de 8,3 millions d'euros et dispose désormais de fonds propres proches de 40 millions d'euros, un niveau jamais atteint depuis la création de l'association.
Près de sept ans après le sinistre Thomas Cook, qui avait coûté plus de 42 millions d'euros au fonds de garantie, l'APST affiche également une trésorerie d'environ 70 millions d'euros.
A lire aussi : APST : des fonds propres record, mais la prudence reste de mise pour 2026
L'association revendique aujourd'hui près de 52% de parts de marché en nombre d'opérateurs garantis et environ 70% des volumes d'affaires du secteur.
L'APST table pour 2026 sur un résultat courant de 14,5 millions d'euros (hors sinistres et charges exceptionnelles), tout en poursuivant ses projets de modernisation, notamment autour de la dématérialisation des procédures et du développement d'outils d'intelligence artificielle dédiés à l'évaluation des risques.
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Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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