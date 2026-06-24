APST : Charlotte Marcus, Chrystel Diaz et Christine Petyt élues au conseil d'administration

Selon le rapport moral et financier présenté lors de l'assemblée générale, l'APST a enregistré en 2025et dispose désormais de, un niveau jamais atteint depuis la création de l'association.Près de sept ans après le sinistre Thomas Cook, qui avait coûté plus de 42 millions d'euros au fonds de garantie,L'association revendique aujourd'hui près de 52% de parts de marché en nombre d'opérateurs garantis et environ 70% des volumes d'affaires du secteur.L'APST table pour 2026 sur(hors sinistres et charges exceptionnelles), tout en poursuivant ses projets de modernisation, notamment autour de la dématérialisation des procédures et du développement d'outils d'intelligence artificielle dédiés à l'évaluation des risques.