APST : les défaillances reculent en 2025, quid de 2026 ?

Qu'en sera t-il de 2026 ? L'APST a présenté les chiffres sur la période entre le 1er janvier et le 31 mai 2026.



Le garant est intervenue sur 148 dossiers concernant 439 voyageurs. Au total, 214 clients ont été remboursés pour un montant de 106 000 euros, tandis que 225 autres ont pu partir grâce à la mise en œuvre de la garantie en services.



Pour autant, Emmanuel Toromanof se veut relativement rassurant sur la situation économique du secteur malgré les perturbations géopolitiques récentes.



« Aujourd'hui, je suis plutôt confiant. Si le conflit s'était prolongé après l'été, j'aurais été plus inquiet. Il n'y aura probablement pas de rattrapage. Il ne faut pas oublier que nous sortons de deux années, 2024 et 2025, qui ont été relativement exceptionnelles », estime-t-il.



Le secrétaire général souligne toutefois le manque d'un indicateur essentiel : c'est la vraie différence entre 2025 et 2026 en date de départ.



« On parle beaucoup des ventes, mais nous ne disposons pas encore d'une vision précise en date de départs. Il sera très intéressant d'observer l'évolution l'évolution des mois de juin, juillet et août. Juin n'a pas été un très bon mois, mais si l'été se déroule normalement, de nombreuses entreprises devraient traverser cette période avec des résultats légèrement moins bons que l'an dernier. »