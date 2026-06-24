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APST : les défaillances reculent en 2025, quid de 2026 ?

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 24 juin à Paris


Les défaillances d'entreprises ont reculé dans le secteur du voyage en 2025, contrairement à la tendance observée dans l'ensemble de l'économie française. En 2026, Emmanuel Toromanof reste relativement confiant après deux exercices relativement exceptionnels.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 06:42

Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST lors de l'assemblée générale ordinaire - Photo CE
Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST lors de l'assemblée générale ordinaire - Photo CE
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Les opérateurs de voyages et de séjours ont mieux résisté que le reste de l'économie.

« Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 3,1% en France en 2025 alors qu'elles sont en retrait de 12,8% dans le tourisme. Les défaillances des adhérents de l'APST chutent même de 30,7% », s'est félicité Mumtaz Teker, président de l'APST, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'association qui se tenait ce 24 juin à Paris.

Ainsi, sur les 123 défaillances survenues chez les opérateurs de séjours en 2025, seuls 27 cas ont concerné l'APST, en 2025.

Ces dernières représentent ainsi 22% des défaillances du secteur, contre 28% un an plus tôt. Le coût des sinistres pris en charge par l'APST s'élève à 6,65 M€.

A lire aussi : APST : Charlotte Marcus, Chrystel Diaz et Christine Petyt élues au conseil d'administration

Jacqueson Tourisme, une défaillance importante

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En 2025, 773 dossiers ont été pris en charge en service représentant 4240 passagers. 178 fournisseurs ont collaboré pour faire partir les clients.

Cette stratégie de poursuite des voyages plutôt que de remboursement systématique a permis à l'association de réaliser « une économie de plus d'un million d'euros » par rapport à une indemnisation intégrale en numéraire.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'APST a procédé toutefois à 625 remboursements pour un montant total de 761 643,83 euros.

La défaillance la plus importante enregistrée en 2025 demeure celle de Jacqueson Tourisme. L'APST a pris en charge en garantie de services près de 500 dossiers représentant plus de 2 000 clients et procédé à des remboursements pour un montant de 516 752,41 euros pour 539 dossiers.

Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST précise que sur ce dossier des contre-garanties pourront être récupérées sur 5 ans, des montants qui ne sont pas provisionnés.

Pour rappel, VIC Transport a repris le groupe Jacqueson qui était en liquidation, à la barre du tribunal de commerce, en juin 2025 avec la quasi-totalité des salariés de 5 points de ventes sur 7.

Quid de 2026 ?

Si les sinistres effectivement ouverts et clôturés restent relativement limités, l'APST a néanmoins renforcé ses provisions pour risques afin d'anticiper plusieurs défaillances fin 2025.

Emmanuel Toromanof cite notamment le dossier Dogan, dont l'impact comptable a été enregistré sur l'exercice 2025, même si ses conséquences sur la trésorerie se feront principalement sentir en 2026.

A lire aussi : Défaillance d'entreprises : le voyage sous pression malgré une activité encore résistante (Infographie)

Pas encore de vision précise sur les départs 2026

Qu'en sera t-il de 2026 ? L'APST a présenté les chiffres sur la période entre le 1er janvier et le 31 mai 2026.

Le garant est intervenue sur 148 dossiers concernant 439 voyageurs. Au total, 214 clients ont été remboursés pour un montant de 106 000 euros, tandis que 225 autres ont pu partir grâce à la mise en œuvre de la garantie en services.

Pour autant, Emmanuel Toromanof se veut relativement rassurant sur la situation économique du secteur malgré les perturbations géopolitiques récentes.

« Aujourd'hui, je suis plutôt confiant. Si le conflit s'était prolongé après l'été, j'aurais été plus inquiet. Il n'y aura probablement pas de rattrapage. Il ne faut pas oublier que nous sortons de deux années, 2024 et 2025, qui ont été relativement exceptionnelles », estime-t-il.

Le secrétaire général souligne toutefois le manque d'un indicateur essentiel : c'est la vraie différence entre 2025 et 2026 en date de départ.

« On parle beaucoup des ventes, mais nous ne disposons pas encore d'une vision précise en date de départs. Il sera très intéressant d'observer l'évolution l'évolution des mois de juin, juillet et août. Juin n'a pas été un très bon mois, mais si l'été se déroule normalement, de nombreuses entreprises devraient traverser cette période avec des résultats légèrement moins bons que l'an dernier. »

APST : les chiffres à retenir

- 3 413 adhérents au 31 décembre 2025

- 6 590 établissements garantis, en hausse de 14,2% sur un an

- 306 nouvelles adhésions acceptées en 2025

- 39,7 M€ de fonds propres fin 2025, un niveau record

- Près de 70 M€ de trésorerie

- 52 % de parts de marché en nombre d'opérateurs garantis

- 70 % du volume d'affaires du secteur couvert par l'APST

- 8,3 M€ de résultat net en 2025

A lire aussi : APST : des fonds propres record, mais la prudence reste de mise pour 2026

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Tags : apst
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