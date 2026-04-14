TourMaG - Pensez-vous que cela pourrait durer compte tenu du contexte international ?



Thiery Millon : Il est légitime de s’interroger pour de nombreuses raisons, elles sont même trop nombreuses, tandis que ce qui manque surtout, ce sont des motifs d’espoir. Les acteurs sont aujourd’hui mieux préparés pour identifier, suivre et accompagner leurs clients, et ils sont largement digitalisés depuis longtemps, ce qui leur permet de trouver facilement des produits. Mais désormais, la difficulté réside dans le fait que ce sont les clients qu’il faut aller chercher, ce qui est plus complexe.



Les clients tournés vers l’international sont actuellement dans une forte incertitude, certains ayant déjà renoncé, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. Beaucoup d’entreprises ont réduit leurs budgets, notamment pour les voyages d’affaires. Le contexte géopolitique constitue un frein majeur, avec des répercussions sur le tourisme, y compris sur les flux entrants. La crise iranienne entraîne par exemple une hausse des prix du pétrole et des carburants, ce qui influence directement les décisions de déplacement, notamment pour les voyages en voiture.



Le tourisme est donc globalement sous tension, même si la France reste une destination attractive, tout en étant fortement concurrencée.



Les offres les plus sécurisées concernent aujourd’hui des destinations proches, principalement en France ou en Europe, ce qui concentre de nombreux acteurs sur les mêmes segments et clientèles, accentuant la concurrence.



Il faut donc rester attentif à l’évolution de la situation, car le secteur est clairement en difficulté.



En dépit de ce contexte très difficile, il y a un autre sujet qui n'a rien à voir avec la guerre et qui arrive pour les entreprises : c'est la généralisation de la facturation électronique.



Cette réforme concerne toutes les entreprises, y compris les plus petites, et si elles ne s’y préparent pas à temps, elles risquent de se retrouver bloquées dans leurs relations avec leurs fournisseurs, dans un contexte économique déjà tendu qui complique les investissements nécessaires.