TourMaG - Dans le baromètre Altarès, un secteur souffre particulièrement c'est celui de la restauration.



Thierry Millon : Parmi les activités qui souffrent terriblement depuis longtemps au sein du tourisme, la restauration est en première ligne. Si l'hébergement* a fait des efforts, la restauration doit encore progresser. Il est nécessaire de proposer une offre globale et de ne plus se contenter de notre statut de première destination mondiale. Nous nous sommes trop longtemps retranchés derrière nos habitudes ; il est temps de faire bouger les lignes.



C'est un constat valable pour tous les métiers. Prenez l'exemple de la viticulture, qui est aussi liée au tourisme : elle souffre énormément, notamment en Gironde. On y trouve des produits de qualité sur des zones géographiques fortes, mais certains acteurs se sont peut-être contentés de leurs acquis pendant trop longtemps. Ils n'ont pas suffisamment anticipé la stratégie nécessaire pour répondre à la clientèle de demain. La clientèle d'aujourd'hui n'est plus la même, et cela représente un défi majeur, notamment pour les restaurateurs face à l'évolution de leurs charges.



La restauration est aujourd'hui doublement en panne : elle souffre d'une pénurie de ressources humaines et de salariés, tout en étant confrontée à une désertion des clients, notamment en raison de l'explosion des prix.



*L’hébergement (+5 %) tient en hôtellerie (-19 %) mais souGre en hébergement touristique de courte durée

(+36 %).