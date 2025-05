S. Ouvry (So Différent) : "90 % de nos clients sont régionaux et viennent par recommandation" [ABO]

La parole d'agent de Sonia Ouvry, à la tête de l'agence So Différent

Ancienne professionnelle de l’immobilier, Sonia Ouvry a fondé en 2010 So Différent, une agence de voyages sur-mesure à Clermont-Ferrand. Forte de plus de 50 pays visités, elle mise sur le bouche-à-oreille et les réseaux locaux pour développer une activité hybride, entre tourisme d’affaires et voyages individuels.

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 12 Mai 2025

Lu 433 fois