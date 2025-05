USA : les cent jours qui ébranlent le monde [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

Bien que tout le monde n’ait pas eu la chance de pouvoir sauter dans un train ou un avion pour prendre le large, le très beau temps dont la météo a gratifié les Français a réenchanté le quotidien de beaucoup d’entre nous.Qui dit ciel bleu et températures estivales dit forcément farniente, plein air, humeur oisive. Sans compter que la tradition des brins de muguet au coin des rues, contribue immanquablement à rappeler que le bonheur est accessible à tous, moyennant quelques euros.Certes, les défilés joyeux célébrant les luttes des travailleurs sont de plus en plus souvent perturbés par, nous rappelant que le monde change et ne change pas forcément en mieux.En deuxième ligne, derrière l’actualité de tous les jours,, n’a pas de quoi réjouir les esprits. Parmi les conflits auxquels nous sommes désormais habitués, il est de multiples signes émis essentiellement par la plus grande puissance internationale, qui devraient de plus en plusQue dire desdont sont victimes les fonctionnaires américains ? Que dire duqui, du jour au lendemain, ne peuvent plus exercer leur métier et contribuer à faire progresser l’humanité dans tous les domaines, notamment la santé et l’énergie (7 projets solaires et 11 d’éoliennes ont été annulés !) ?Que dire encore deau profit d’une industrie fortement polluante mais rapportant gros à quelques magnats peu scrupuleux ?