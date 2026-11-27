Cette décision intervient aprèssur la situation financière du groupe.Faute d’avoir obtenu les financements nécessaires à ses besoins de trésorerie à court terme, Norse avait suspendu tous ses vols le 26 novembre.La maison-mère et satravaillent désormais avec leurs conseils à la recherche d’une solution pour poursuivre une partie des activités.Le groupe avait auparavant évoqué des discussions avec des investisseurs en vue d’une éventuelle acquisition.