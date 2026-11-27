Le 27 novembre 2026, le conseil d’administration de Norse Atlantic Airways AS a décidé de demander sa mise en faillite auprès du tribunal de district d’Agder, en Norvège.
Un administrateur judiciaire sera désigné pour gérer la procédure.
La compagnie précise que Norse Atlantic ASA, société cotée à Oslo, et les autres entités du groupe ne sont pas concernées par ce dépôt de bilan.
Le groupe avait également annoncé le 27 novembre avoir reçu des avis de résiliation des contrats de location portant sur les 12 appareils de sa flotte.
Des courriers dont Norse Atlantic affirmait contester la validité, alors qu'elle poursuivait ses discussions pour obtenir un financement à court terme.
Un administrateur judiciaire sera désigné pour gérer la procédure.
La compagnie précise que Norse Atlantic ASA, société cotée à Oslo, et les autres entités du groupe ne sont pas concernées par ce dépôt de bilan.
Le groupe avait également annoncé le 27 novembre avoir reçu des avis de résiliation des contrats de location portant sur les 12 appareils de sa flotte.
Des courriers dont Norse Atlantic affirmait contester la validité, alors qu'elle poursuivait ses discussions pour obtenir un financement à court terme.
Une situation financière devenue intenable
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Cette décision intervient après plusieurs jours d’alertes sur la situation financière du groupe.
Faute d’avoir obtenu les financements nécessaires à ses besoins de trésorerie à court terme, Norse avait suspendu tous ses vols le 26 novembre.
La maison-mère et sa filiale britannique travaillent désormais avec leurs conseils à la recherche d’une solution pour poursuivre une partie des activités.
Le groupe avait auparavant évoqué des discussions avec des investisseurs en vue d’une éventuelle acquisition.
A lire aussi : Norse Atlantic Airways au bord du dépôt de bilan
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Le groupe avait auparavant évoqué des discussions avec des investisseurs en vue d’une éventuelle acquisition.
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