Dix Boeing 787 Dreamliner doivent rejoindre la flotte de Malaysia Airlines - Photo : Malaysia Airlines
Malaysia Airlines a commandé dix Boeing 787 Dreamliner.
Tous les appareils seront équipés de moteurs GEnx de GE Aerospace et livrés entre 2032 et 2035.
Ils remplaceront progressivement les sept Airbus A350 actuellement exploités par le groupe, dont le retrait est prévu sur la même période.
Malaysia Airlines deviendra ainsi la première compagnie malaisienne à exploiter le Boeing 787.
Tous les appareils seront équipés de moteurs GEnx de GE Aerospace et livrés entre 2032 et 2035.
Ils remplaceront progressivement les sept Airbus A350 actuellement exploités par le groupe, dont le retrait est prévu sur la même période.
Malaysia Airlines deviendra ainsi la première compagnie malaisienne à exploiter le Boeing 787.
319 sièges répartis en trois classes
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Chaque Dreamliner]sera configuré en trois classes et comptera 319 sièges.
Les appareils doivent notamment être déployés sur des marchés stratégiques en Europe et en Asie-Pacifique, parmi lesquels Paris, Londres, Sydney, Melbourne, Tokyo, Osaka et Séoul.
En parallèle, Malaysia Airlines a renouvelé son accord avec GE Aerospace pour les solutions logicielles Fuel Insight et FlightPulse, destinées à optimiser la gestion du carburant et les opérations aériennes.
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