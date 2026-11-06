Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette

Air IT Solutions (solutions IT pour les compagnies aériennes) réalise 1 852 millions d’euros de chiffre d’affaires (+7,7 % à changes constants). Le revenu par passager embarqué progresse de 6,3 %. Le nombre de passagers embarqués, 1,7 milliard, augmente de 1,3 %, un ralentissement qu’Amadeus attribue à l’instabilité au Moyen-Orient.



Le pôle hôtellerie et autres solutions (Hospitality and Other Solutions - HOS) atteint 832,1 millions d’euros (+9,2 % à changes constants), porté par de nouveaux clients et la hausse des transactions.



La distribution aérienne génère 2 391,5 millions d’euros (+2,1 % à changes constants). Les réservations reculent de 2,8 %, à 359,2 millions, en raison de la situation au Moyen-Orient depuis mars. Le revenu par réservation progresse de 5 %. Le groupe cite également un nouvel accord avec Wizz Air.



Amadeus fait également état de nouvelles collaborations avec Anthropic et NVIDIA.



« Nous abordons le dernier trimestre en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026, mais probablement dans le bas de la fourchette, en raison de l’impact de la situation au Moyen-Orient », a déclaré Luis Maroto, président et directeur général d’Amadeus, dans le communiqué.