Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette - Depositphotos.com Auteur monticello
Amadeus a publié ses résultats à fin septembre.
Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 5 075,7 millions d’euros, en hausse de 3,7 % et de 5,2 % à changes constants, selon son communiqué.
Le résultat opérationnel progresse de 2,1 %, à 1 450 millions d’euros. L’EBIT ajusté atteint 1 546,6 millions d’euros (+5,5 % à changes constants) et le free cash flow 1 036,3 millions d’euros (+8,5 %). La dette financière nette s’établit à 2 536,7 millions d’euros au 30 septembre, soit 1,0 fois l’EBITDA des douze derniers mois.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires augmente de 5,5 % à changes constants.
Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 5 075,7 millions d’euros, en hausse de 3,7 % et de 5,2 % à changes constants, selon son communiqué.
Le résultat opérationnel progresse de 2,1 %, à 1 450 millions d’euros. L’EBIT ajusté atteint 1 546,6 millions d’euros (+5,5 % à changes constants) et le free cash flow 1 036,3 millions d’euros (+8,5 %). La dette financière nette s’établit à 2 536,7 millions d’euros au 30 septembre, soit 1,0 fois l’EBITDA des douze derniers mois.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires augmente de 5,5 % à changes constants.
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Air IT Solutions (solutions IT pour les compagnies aériennes) réalise 1 852 millions d’euros de chiffre d’affaires (+7,7 % à changes constants). Le revenu par passager embarqué progresse de 6,3 %. Le nombre de passagers embarqués, 1,7 milliard, augmente de 1,3 %, un ralentissement qu’Amadeus attribue à l’instabilité au Moyen-Orient.
Le pôle hôtellerie et autres solutions (Hospitality and Other Solutions - HOS) atteint 832,1 millions d’euros (+9,2 % à changes constants), porté par de nouveaux clients et la hausse des transactions.
La distribution aérienne génère 2 391,5 millions d’euros (+2,1 % à changes constants). Les réservations reculent de 2,8 %, à 359,2 millions, en raison de la situation au Moyen-Orient depuis mars. Le revenu par réservation progresse de 5 %. Le groupe cite également un nouvel accord avec Wizz Air.
Amadeus fait également état de nouvelles collaborations avec Anthropic et NVIDIA.
« Nous abordons le dernier trimestre en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026, mais probablement dans le bas de la fourchette, en raison de l’impact de la situation au Moyen-Orient », a déclaré Luis Maroto, président et directeur général d’Amadeus, dans le communiqué.
Le pôle hôtellerie et autres solutions (Hospitality and Other Solutions - HOS) atteint 832,1 millions d’euros (+9,2 % à changes constants), porté par de nouveaux clients et la hausse des transactions.
La distribution aérienne génère 2 391,5 millions d’euros (+2,1 % à changes constants). Les réservations reculent de 2,8 %, à 359,2 millions, en raison de la situation au Moyen-Orient depuis mars. Le revenu par réservation progresse de 5 %. Le groupe cite également un nouvel accord avec Wizz Air.
Amadeus fait également état de nouvelles collaborations avec Anthropic et NVIDIA.
« Nous abordons le dernier trimestre en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026, mais probablement dans le bas de la fourchette, en raison de l’impact de la situation au Moyen-Orient », a déclaré Luis Maroto, président et directeur général d’Amadeus, dans le communiqué.