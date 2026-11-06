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Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette

un chiffre d’affaires en hausse de 5,2 % sur neuf mois


Amadeus a publié le 6 novembre 2026 ses résultats sur les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires atteint 5 075,7 millions d’euros, en hausse de 5,2 % à changes constants. Le groupe prévoit d’atteindre ses objectifs 2026, probablement dans le bas de la fourchette, en raison de la situation au Moyen-Orient.


Rédigé par le Vendredi 6 Novembre 2026 à 14:58

Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette - Depositphotos.com Auteur monticello
Amadeus : des objectifs 2026 attendus dans le bas de la fourchette - Depositphotos.com Auteur monticello
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Amadeus a publié ses résultats à fin septembre.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 5 075,7 millions d’euros, en hausse de 3,7 % et de 5,2 % à changes constants, selon son communiqué.

Le résultat opérationnel progresse de 2,1 %, à 1 450 millions d’euros. L’EBIT ajusté atteint 1 546,6 millions d’euros (+5,5 % à changes constants) et le free cash flow 1 036,3 millions d’euros (+8,5 %). La dette financière nette s’établit à 2 536,7 millions d’euros au 30 septembre, soit 1,0 fois l’EBITDA des douze derniers mois.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires augmente de 5,5 % à changes constants.

Résultats par activité

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Air IT Solutions (solutions IT pour les compagnies aériennes) réalise 1 852 millions d’euros de chiffre d’affaires (+7,7 % à changes constants). Le revenu par passager embarqué progresse de 6,3 %. Le nombre de passagers embarqués, 1,7 milliard, augmente de 1,3 %, un ralentissement qu’Amadeus attribue à l’instabilité au Moyen-Orient.

Le pôle hôtellerie et autres solutions (Hospitality and Other Solutions - HOS) atteint 832,1 millions d’euros (+9,2 % à changes constants), porté par de nouveaux clients et la hausse des transactions.

La distribution aérienne génère 2 391,5 millions d’euros (+2,1 % à changes constants). Les réservations reculent de 2,8 %, à 359,2 millions, en raison de la situation au Moyen-Orient depuis mars. Le revenu par réservation progresse de 5 %. Le groupe cite également un nouvel accord avec Wizz Air.

Amadeus fait également état de nouvelles collaborations avec Anthropic et NVIDIA.

« Nous abordons le dernier trimestre en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026, mais probablement dans le bas de la fourchette, en raison de l’impact de la situation au Moyen-Orient », a déclaré Luis Maroto, président et directeur général d’Amadeus, dans le communiqué.

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Tags : amadeus
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