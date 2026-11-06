Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

La réduction des émissions de CO2 passera également par l’évolution des appareils et des opérations aériennes.



Les débats aborderont notamment l’hybridation des systèmes de propulsion, les moteurs de type open fan et l’optimisation des trajectoires pour limiter la consommation de carburant.



Les carburants d’aviation durables (SAF), produits à partir de matières premières biologiques ou sous forme d’électrocarburants, constitueront un autre sujet central. Leur développement à grande échelle reste toutefois un défi industriel et économique.



Pour Philippe Novelli , l’enjeu est de « croiser les perspectives de la recherche, de l’innovation industrielle et opérationnelle et des politiques publiques » .



Trois tables rondes compléteront les présentations scientifiques et techniques. Elles porteront sur les leviers de décarbonation, la réduction des traînées de condensation et l’évolution des politiques publiques européennes.



La conférence se tiendra au Centre international de conférences de Météo-France, à Toulouse, les 19 et 20 novembre 2026. Elle sera clôturée par Jean Jouzel, président de Météo et Climat, et Bruno Stoufflet, président de l’Académie de l’air et de l’espace.