Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le Grand Bé, hôtel quatre étoiles situé à Saint-Malo, constitue le premier établissement de La Compagnie des Caps, la nouvelle branche tourisme et hospitalité d'Advenn - DepositPhotos.com, CaptureLight
Advenn, anciennement Groupe Télégramme, vient de créer une branche consacrée au tourisme et à l’hospitalité, baptisée La Compagnie des Caps, pilotée par Régis Rassouli, directeur délégué au développement d'Advenn.
Cette activité complète ses trois pôles : les médias, l’emploi et l’événementiel.
Le groupe, qui compte 1 330 collaborateurs et réalise 280 millions d’euros de chiffre d’affaires, entend développer un portefeuille d’établissements indépendants, principalement en Bretagne et sur l’arc Atlantique, chacun conservant son identité et son ancrage territorial.
Il étudie différentes possibilités de développement, notamment le rachat d'hôtels ou des associations avec des propriétaires.
Cette activité complète ses trois pôles : les médias, l’emploi et l’événementiel.
Le groupe, qui compte 1 330 collaborateurs et réalise 280 millions d’euros de chiffre d’affaires, entend développer un portefeuille d’établissements indépendants, principalement en Bretagne et sur l’arc Atlantique, chacun conservant son identité et son ancrage territorial.
Il étudie différentes possibilités de développement, notamment le rachat d'hôtels ou des associations avec des propriétaires.
Le Grand Bé, premier établissement de la nouvelle branche
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Le Grand Bé, hôtel quatre étoiles acquis en juillet à Saint-Malo, constitue le premier établissement de cette branche.
Situé dans Saint-Malo intra-muros, il dispose de 55 chambres et suites, d'un spa, d'espaces de restauration, d'un bar, d'un rooftop et d'espaces dédiés aux séminaires et aux événements professionnels.
Advenn vise une dizaine d’adresses à cinq ans, selon une stratégie de croissance progressive et sélective.
A lire aussi : Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo
Situé dans Saint-Malo intra-muros, il dispose de 55 chambres et suites, d'un spa, d'espaces de restauration, d'un bar, d'un rooftop et d'espaces dédiés aux séminaires et aux événements professionnels.
Advenn vise une dizaine d’adresses à cinq ans, selon une stratégie de croissance progressive et sélective.
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