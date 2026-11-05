Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

, hôtel quatre étoiles acquis en juillet à Saint-Malo, constitue le premier établissement de cette branche.Situé dansintra-muros, il dispose de, d'espaces de restauration, d'un bar, d'un rooftop et d'espaces dédiés aux séminaires et aux événements professionnels.Advenn vise, selon une stratégie de croissance progressive et sélective.