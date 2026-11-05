« Je lui ai tenu la main jusqu’à ce que les secours arrivent »

« Dileep m’a fait comprendre que la vie continuait, mais différemment »,

« J’ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte de la manière dont le handicap pouvait bouleverser la vie d’une personne, mais aussi celle de sa famille »

En 2017, peu avant l’ouverture de l’agence lilloise, Sarah Morand participe à. Le bateau à bord duquel elle se trouve heurte un pilier en béton. Un passager américain,, raconte Sarah Morand. La prise en charge à l’hôpital local est chaotique. La professionnelle du tourisme reprend ensuite contact avec l’épouse de Dileep, cherche à reconstituer les circonstances de l’accident et l’accompagne dans les démarches engagées sur place. Elle se rendra même dans le New Jersey pour rencontrer la famille.Dileep gardera de lourdes séquelles, avec notamment une paralysie importante et des douleurs chroniques. Cette rencontre marque durablement Sarah Morand.explique-t-elle. Elle prend alors conscience de la réalité du handicap, visible ou invisible, mais aussi de ses conséquences sur l’entourage., témoigne la fondatrice de Follow Me by Sarah.Si elle avait déjà été sensibilisée et formée au tourisme chez Comptoir des Voyages, cette expérience devient