RESANEO et MILES ATTACK signent un accord de partenariat

Fidéliser et récompenser les agents de voyages

Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, explique : « J’en parlais dans un article le mois dernier, maintenant c’est fait. Nous avons la chance de maîtriser notre offre transport avec des exclusivités en termes de services et d’add-on. Le programme Miles Attack est bien installé dans le paysage touristique français et a été adopté par un grand nombre d’agents de voyages.



C’est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Côté agents de voyages, c’est la possibilité d’engranger des Miles en vendant du vol et du train, et côté Resaneo, c’est un bon moyen de mettre en lumière notre qualité de services. Et comme je le disais, le programme est connu de tous, je suis persuadé que la mise en action se fera très rapidement en répondant aux objectifs suivants :



Booster les ventes grâce à des récompenses incitatives sur des produits, destinations ou périodes spécifiques.



Fidéliser les agents de voyages en récompensant leurs ventes et en maintenant leur engagement dans la durée.



Développer la notoriété de Resaneo auprès d'une communauté ciblée de professionnels du tourisme.



Former et informer les agents sur les offres, les nouveautés et les spécificités des produits partenaires.



Générer de nouvelles opportunités commerciales en encourageant les agents à découvrir et à vendre la totalité des offres de Resaneo.



Enfin, Miles Attack offre à Resaneo une véritable vitrine auprès de son réseau d’agents de voyages, notamment grâce à un mini-site dédié et à un dispositif de communication à 360° : bannières, newsletters, publications sur les réseaux sociaux et animations commerciales ciblées. »