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RESANEO et MILES ATTACK signent un accord de partenariat


Depuis le 22 octobre, Resaneo devient membre du programme Miles Attack. Une manière de plus pour l’agence en ligne spécialiste de l’aérien et du rail de récompenser et fidéliser les agents de voyages. Un premier webinaire de formation sera organisé courant novembre.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 06:10

© Resaneo by Canva
© Resaneo by Canva
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Fidéliser et récompenser les agents de voyages


Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, explique : « J’en parlais dans un article le mois dernier, maintenant c’est fait. Nous avons la chance de maîtriser notre offre transport avec des exclusivités en termes de services et d’add-on. Le programme Miles Attack est bien installé dans le paysage touristique français et a été adopté par un grand nombre d’agents de voyages.

C’est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Côté agents de voyages, c’est la possibilité d’engranger des Miles en vendant du vol et du train, et côté Resaneo, c’est un bon moyen de mettre en lumière notre qualité de services. Et comme je le disais, le programme est connu de tous, je suis persuadé que la mise en action se fera très rapidement en répondant aux objectifs suivants :

Booster les ventes grâce à des récompenses incitatives sur des produits, destinations ou périodes spécifiques.

Fidéliser les agents de voyages en récompensant leurs ventes et en maintenant leur engagement dans la durée.

Développer la notoriété de Resaneo auprès d'une communauté ciblée de professionnels du tourisme.

Former et informer les agents sur les offres, les nouveautés et les spécificités des produits partenaires.

Générer de nouvelles opportunités commerciales en encourageant les agents à découvrir et à vendre la totalité des offres de Resaneo.

Enfin, Miles Attack offre à Resaneo une véritable vitrine auprès de son réseau d’agents de voyages, notamment grâce à un mini-site dédié et à un dispositif de communication à 360° : bannières, newsletters, publications sur les réseaux sociaux et animations commerciales ciblées. »

Un fonctionnement ultra facile pour les agents de voyages

Jean-Pol poursuit : « L'inscription au programme est gratuite et prend environ deux minutes, avec 1 000 MILES offerts à l'inscription.
Les agents cumulent ensuite des MILES en réalisant des ventes auprès de Resaneo. Ils peuvent également en gagner davantage grâce aux animations commerciales proposées, puis convertir leurs MILES en cadeaux ou en virement bancaire. »

Miles Attack communiquera également auprès des agents de voyages

Jean-Pol complète : « Miles Attack, présentera plus en détail ce nouveau partenariat courant novembre par le biais de ses canaux de communication habituels. Resaneo réfléchi de son côté à l’organisation d’un webinaire pour compléter vos connaissances. Nous vous tiendrons informés de la date précise si cela s’avère nécessaire et sinon nous en parlerons dans nos sessions de formation habituelles dont Marion parle dans la suite de l’article.
Une nouvelle initiative de Resaneo pour vous donner, s’il en était, une raison supplémentaire de nous faire confiance ».

Les autres sessions de formation de RESANEO sont maintenues

Marion, responsable des Account Managers Resaneo, et son équipe, vous proposent de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.

Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile : il suffit de cliquer ICI »

RESANEO et MILES ATTACK signent un accord de partenariat
Contactez-nous au 0892 49 41 41
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Tags : Resaneo
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