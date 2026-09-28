IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences

Un nouveau suivi de commande qui fait l’unanimité
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, explique : « Il s’agit avant tout d’une refonte graphique et cela a son importance. Cela rend l’espace plus actuel avec une navigation plus fluide et intuitive qui facilite la vie des utilisateurs. Un menu a été créé via un bandeau latéral, qui reprend l’ensemble des fonctionnalités utiles à l’agence dans le cadre de sa gestion de l’après vente.
Le reste des services reste identique à l’exception d’une nouveauté côté groupe. Les agences pourront désormais télécharger un fichier Excel, le compléter avec l’ensemble des informations passagers puis le téléverser sur le suivi de leur dossier. C’était une demande de nos agences qui leur permettra de simplifier leur tâche et aussi de la sécuriser.
Le déploiement est terminé et nous continuons quelques ajustements pour répondre à 100 % aux attentes des agences. »
Le reste des services reste identique à l’exception d’une nouveauté côté groupe. Les agences pourront désormais télécharger un fichier Excel, le compléter avec l’ensemble des informations passagers puis le téléverser sur le suivi de leur dossier. C’était une demande de nos agences qui leur permettra de simplifier leur tâche et aussi de la sécuriser.
Le déploiement est terminé et nous continuons quelques ajustements pour répondre à 100 % aux attentes des agences. »
Les sessions de formation de RESANEO sont de plus en plus prisées
Marion, Responsable des Account Managers Resaneo, et son équipe, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.
Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile : il suffit de cliquer ICI »
Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile : il suffit de cliquer ICI »
Le rail suscite enfin l’engouement qu’il mérite
Jean-Pol : « Le train est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j’avoue insister lourdement dessus depuis quelque temps déjà. Quoi de mieux que de parcourir la France et l’Europe en train afin de prendre le temps de découvrir les couleurs automnales de nos régions, d’accéder directement aux centres-villes, le tout en ayant le sentiment de faire une bonne action, bref se faire plaisir en redécouvrant le voyage. Resaneo se propose de répondre aux envies d’une nouvelle clientèle plus exigeante et vertueuse. C’est aussi pour cela que notre offre rail est très conséquente, avec entre autres, les TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, ou encore Lyria. L’éventail des destinations s’est largement accru et permet aux agences de packager en ajoutant l’hôtel ou des accès directs à des parcs à thèmes.
C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous avons lancé sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.
Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.
Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donne aux agences un formidable atout et augmente considérablement leur valeur ajoutée.
C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous avons lancé sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.
Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.
Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donne aux agences un formidable atout et augmente considérablement leur valeur ajoutée.
Pour l’heure les lignes concernées sont :
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.
Nous pouvons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.
Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser. »
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.
Nous pouvons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.
Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser. »
Miles Attack et Resaneo un partenariat pour la fin 2026
Jean-Pol fait son teasing : « Le programme Miles Attack est bien installé dans le paysage touristique français et a été adopté par un grand nombre d’agents de voyages.
C’est un véritable partenariat gagnant-gagnant que nous sommes en train de nouer. Côté agents de voyages, c’est la possibilité d’engranger des Miles en vendant notre offre transport, et côté Resaneo, c’est un bon moyen de mettre en lumière nos produits maison. Et comme je le disais, le programme est connu de tous, je suis persuadé que la mise en action se fera très rapidement. Soyez un peu patients, je reviendrai très rapidement pour vous en dire davantage ».
C’est un véritable partenariat gagnant-gagnant que nous sommes en train de nouer. Côté agents de voyages, c’est la possibilité d’engranger des Miles en vendant notre offre transport, et côté Resaneo, c’est un bon moyen de mettre en lumière nos produits maison. Et comme je le disais, le programme est connu de tous, je suis persuadé que la mise en action se fera très rapidement. Soyez un peu patients, je reviendrai très rapidement pour vous en dire davantage ».
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