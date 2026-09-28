IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences

Jean-Pol : « Le train est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j’avoue insister lourdement dessus depuis quelque temps déjà. Quoi de mieux que de parcourir la France et l’Europe en train afin de prendre le temps de découvrir les couleurs automnales de nos régions, d’accéder directement aux centres-villes, le tout en ayant le sentiment de faire une bonne action, bref se faire plaisir en redécouvrant le voyage. Resaneo se propose de répondre aux envies d’une nouvelle clientèle plus exigeante et vertueuse. C’est aussi pour cela que notre offre rail est très conséquente, avec entre autres, les TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, ou encore Lyria. L’éventail des destinations s’est largement accru et permet aux agences de packager en ajoutant l’hôtel ou des accès directs à des parcs à thèmes.



C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous avons lancé sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.

Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.

Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donne aux agences un formidable atout et augmente considérablement leur valeur ajoutée.



