L’Office du Tourisme des USA en France reprend la route.



Selon son communiqué, l’organisme et ses partenaires donnent rendez-vous aux professionnels du tourisme du 26 novembre au 10 décembre 2026 pour une nouvelle édition de ses workshops, dans quatre villes.



Ces soirées réuniront des offices de tourisme locaux, des compagnies aériennes, des tour-opérateurs, des réceptifs et des prestataires terrestres. Les agents de voyages pourront les rencontrer lors de courtes sessions d’échanges individuels.