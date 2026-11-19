L’Office du Tourisme des USA part en tournée à Paris, Lille, Toulouse et Marseille - Depositphotos.com Auteur jejepripermadi
L’Office du Tourisme des USA en France reprend la route.
Selon son communiqué, l’organisme et ses partenaires donnent rendez-vous aux professionnels du tourisme du 26 novembre au 10 décembre 2026 pour une nouvelle édition de ses workshops, dans quatre villes.
Ces soirées réuniront des offices de tourisme locaux, des compagnies aériennes, des tour-opérateurs, des réceptifs et des prestataires terrestres. Les agents de voyages pourront les rencontrer lors de courtes sessions d’échanges individuels.
Selon son communiqué, l’organisme et ses partenaires donnent rendez-vous aux professionnels du tourisme du 26 novembre au 10 décembre 2026 pour une nouvelle édition de ses workshops, dans quatre villes.
Ces soirées réuniront des offices de tourisme locaux, des compagnies aériennes, des tour-opérateurs, des réceptifs et des prestataires terrestres. Les agents de voyages pourront les rencontrer lors de courtes sessions d’échanges individuels.
Quatre étapes entre fin novembre et mi-décembre
La tournée débutera à Paris le jeudi 26 novembre, jour de Thanksgiving, au Sofitel Le Scribe Paris Opéra. Elle passera ensuite par Lille le mardi 1er décembre, à l’hôtel JOST Lille, puis par Toulouse le mardi 8 décembre, au Novotel Toulouse Centre Wilson. Marseille clôturera le programme le jeudi 10 décembre, aux Docks Village – La Coque.
Les workshops se tiendront de 18 h à 23 h et seront suivis d’un cocktail.
Les participants varient selon les étapes. L’édition parisienne réunira 19 offices de tourisme locaux. Côté aérien, Aer Lingus, Air Europa, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, American Airlines – British Airways, Condor, Frenchbee, Icelandair et ITA Airways seront présentes à Paris. La Compagnie sera à Lille, Delta Air Lines et United Airlines à Toulouse et Marseille. Parmi les tour-opérateurs, Jetset Voyages participera aux étapes de Lille, Toulouse et Marseille, et Naar à celles de Toulouse et Marseille.
Les inscriptions restent ouvertes aux agents de voyages sur le site de l’Office du Tourisme des USA : office-tourisme-usa.com/workshops-2026.
Les workshops se tiendront de 18 h à 23 h et seront suivis d’un cocktail.
Les participants varient selon les étapes. L’édition parisienne réunira 19 offices de tourisme locaux. Côté aérien, Aer Lingus, Air Europa, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, American Airlines – British Airways, Condor, Frenchbee, Icelandair et ITA Airways seront présentes à Paris. La Compagnie sera à Lille, Delta Air Lines et United Airlines à Toulouse et Marseille. Parmi les tour-opérateurs, Jetset Voyages participera aux étapes de Lille, Toulouse et Marseille, et Naar à celles de Toulouse et Marseille.
Les inscriptions restent ouvertes aux agents de voyages sur le site de l’Office du Tourisme des USA : office-tourisme-usa.com/workshops-2026.