En octobre dernier, Geoff Freeman, le PDG de la U.S. Travel Association, tirait la sonnette d'alarme.
Il déclarait que les USA sont "le seul grand pays au monde à perdre des touristes", argumentant que les politiques de l'administration Trump, à l'encontre des visiteurs et plus globalement des étrangers, "envoient un mauvais signal".
Et les derniers chiffres publiés par l'administration du commerce international US démontrent que la tendance est tenace.
En octobre, les arrivées internationales aux États-Unis ont baissé de 7,2 %, et même de 7,6 % pour les 20 pays les plus émetteurs de touristes.
La France figure parmi les marchés les plus en recul, avec une baisse de 14,4 %, seulement devancée par l'Irlande (-17,2 %), la Corée du Sud (-37,9 %), Israël (-23,7 %) et le Salvador (-18,6 %).
Des pays qui ont envoyé plus de 10 000 voyageurs en octobre dernier aux USA.
Le nombre de visiteurs français a chuté de 15,2 % en 2026.
Il déclarait que les USA sont "le seul grand pays au monde à perdre des touristes", argumentant que les politiques de l'administration Trump, à l'encontre des visiteurs et plus globalement des étrangers, "envoient un mauvais signal".
Et les derniers chiffres publiés par l'administration du commerce international US démontrent que la tendance est tenace.
En octobre, les arrivées internationales aux États-Unis ont baissé de 7,2 %, et même de 7,6 % pour les 20 pays les plus émetteurs de touristes.
La France figure parmi les marchés les plus en recul, avec une baisse de 14,4 %, seulement devancée par l'Irlande (-17,2 %), la Corée du Sud (-37,9 %), Israël (-23,7 %) et le Salvador (-18,6 %).
Des pays qui ont envoyé plus de 10 000 voyageurs en octobre dernier aux USA.
Le nombre de visiteurs français a chuté de 15,2 % en 2026.
TourMaGÉtats-Unis · Arrivées touristiques
Octobre 2026
Le marché français recule deux fois plus vite que l’Europe
−14,4 %
sur un an pour la France. L’Europe compte 1 265 317 arrivées, en baisse de 6,1 %.
Marché de résidenceArrivéesSur un an
Royaume-Uni412 877−3,2 %
Allemagne182 290−5,2 %
France142 400−14,4 %
Italie82 589−6,5 %
Espagne69 520+0,3 %
Pays-Bas47 831−12,6 %
Irlande47 585−17,2 %
Sept premiers marchés européens en volume. L’Europe inclut le Royaume-Uni.
Octobre 2026
Le Brésil progresse, la Corée du Sud décroche
−37,9 %
sur un an pour les arrivées de résidents sud-coréens. Dans le même temps, le Brésil gagne 3,8 % et la Colombie 4,7 %.
Marché de résidenceArrivéesSur un an
Brésil167 945+3,8 %
Japon145 663−10,3 %
Inde142 272−1,0 %
Colombie117 562+4,7 %
Corée du Sud107 154−37,9 %
Chine (hors Hong Kong)106 577−2,3 %
Australie71 942−8,8 %
Argentine50 670−13,7 %
République dominicaine44 919+2,7 %
Équateur43 201+2,7 %
Taïwan39 894−5,4 %
Israël38 219−23,7 %
Guatemala34 093−12,3 %
Pérou33 432−8,5 %
Costa Rica30 858−6,3 %
Philippines27 166−2,6 %
Honduras23 832−1,8 %
Bahamas22 925−4,1 %
Chili21 846−2,8 %
Panama19 353+7,8 %
Vingt premiers marchés hors Europe en volume, parmi les pays suivis hors Canada et Mexique.
Janvier – octobre 2026
En dix mois, la France perd plus de 200 000 arrivées
−15,2 %
par rapport aux dix premiers mois de 2025, soit environ 207 000 arrivées de résidents français en moins.
Marché de résidenceArrivéesSur un an
Ensemble hors Canada et Mexique26 944 937−5,8 %
Europe10 700 020−7,9 %
France1 155 098−15,2 %
Cumul comparé à janvier–octobre 2025. La France est comprise dans l’Europe, elle-même comprise dans l’ensemble hors Canada et Mexique.
Source : CBP, ADIS/I-94 · Données provisoires par pays de résidence, reçues le 5 novembre 2026.
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