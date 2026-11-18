TourMaG États-Unis · Arrivées touristiques

France et Europe Autres marchés Depuis janvier

Sept premiers marchés européens en volume. L’Europe inclut le Royaume-Uni.

Sur un an

Marché de résidence Arrivées Sur un an

sur un an pour la France. L’Europe compte 1 265 317 arrivées, en baisse de 6,1 %.

Octobre 2026

Le Brésil progresse, la Corée du Sud décroche

−37,9 % sur un an pour les arrivées de résidents sud-coréens. Dans le même temps, le Brésil gagne 3,8 % et la Colombie 4,7 %.

Marché de résidence Arrivées Sur un an

Brésil 167 945 +3,8 %

Japon 145 663 −10,3 %

Inde 142 272 −1,0 %

Colombie 117 562 +4,7 %

Corée du Sud 107 154 −37,9 %

Chine (hors Hong Kong) 106 577 −2,3 %

Australie 71 942 −8,8 %

Argentine 50 670 −13,7 %

République dominicaine 44 919 +2,7 %

Équateur 43 201 +2,7 %

Taïwan 39 894 −5,4 %

Israël 38 219 −23,7 %

Guatemala 34 093 −12,3 %

Pérou 33 432 −8,5 %

Costa Rica 30 858 −6,3 %

Philippines 27 166 −2,6 %

Honduras 23 832 −1,8 %

Bahamas 22 925 −4,1 %

Chili 21 846 −2,8 %

Panama 19 353 +7,8 %

Vingt premiers marchés hors Europe en volume, parmi les pays suivis hors Canada et Mexique.