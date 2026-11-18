Du 4 au 8 novembre, Destination Ontario, avec le soutien de la compagnie Air Transat, a fait découvrir la province canadienne à une dizaine de professionnels du tourisme, agences de voyages et tour-opérateurs.
« Destination Ontario est représentée en France depuis trois ans par Mondello Enterprise. Le but de ce premier éductour était de rappeler les nombreux atouts de la province » précise Geoffrey Duval, en charge de la promotion auprès des professionnels.
L’enjeu est de taille car si l’Ontario est la seconde destination canadienne la plus visitée par les Français, la province se situe loin derrière le Québec qui concentre plus de 70% des visiteurs français.
« Destination Ontario est représentée en France depuis trois ans par Mondello Enterprise. Le but de ce premier éductour était de rappeler les nombreux atouts de la province » précise Geoffrey Duval, en charge de la promotion auprès des professionnels.
L’enjeu est de taille car si l’Ontario est la seconde destination canadienne la plus visitée par les Français, la province se situe loin derrière le Québec qui concentre plus de 70% des visiteurs français.
Plus de 100 000 entrées françaises en 2025
Les statistiques manquent toutefois de précisions. Sur les 663 000 Français qui ont visité le Canada en 2025, 101 000 sont entrés dans le pays par l’Ontario précise Destination Ontario. C’est 8% de plus qu’en 2024, mais toujours « seulement » 83% du trafic d’avant Covid.
Et selon les derniers chiffres disponibles, l’Ontario a comptabilisé 66 500 arrivées françaises entre janvier et août 2026 (-3%/2025), quand le Québec affiche 348 900 entrées (+4%).
Ce nombre de visiteurs en Ontario est toutefois minoré. Il faut y ajouter les entrées par voie terrestre depuis le Québec, non comptabilisées. Car beaucoup de Français combinent les deux provinces, en particulier dans le cadre de circuits organisés par les tour-opérateurs.
Ils découvrent alors l’Ontario au pas de course, avec une ou deux nuits à Toronto et une excursion d’une journée aux chutes du Niagara (environ 1h30 de route).
Et selon les derniers chiffres disponibles, l’Ontario a comptabilisé 66 500 arrivées françaises entre janvier et août 2026 (-3%/2025), quand le Québec affiche 348 900 entrées (+4%).
Ce nombre de visiteurs en Ontario est toutefois minoré. Il faut y ajouter les entrées par voie terrestre depuis le Québec, non comptabilisées. Car beaucoup de Français combinent les deux provinces, en particulier dans le cadre de circuits organisés par les tour-opérateurs.
Ils découvrent alors l’Ontario au pas de course, avec une ou deux nuits à Toronto et une excursion d’une journée aux chutes du Niagara (environ 1h30 de route).
Une offre aérienne renforcée, à Ottawa et Toronto
Pour gagner la confiance des touristes français et les inciter à séjourner plus longtemps, Toronto peut compter sur un accès aérien amélioré.
A Air France (qui a également ouvert en 2023 un vol pour Ottawa, capitale fédérale située sur le territoire de l’Ontario) et Air Canada qui volent quotidiennement vers Toronto, s’ajoute désormais Air Transat.
La compagnie canadienne, qui proposait jusqu’à présent des rotations saisonnières, entend rendre la destination plus accessible avec des tarifs attractifs. Depuis fin octobre, elle vole toute l’année au départ de Paris (jusqu’à six vols par semaine l’été prochain).
Lire aussi : Air Transat met le paquet à Toronto
A Air France (qui a également ouvert en 2023 un vol pour Ottawa, capitale fédérale située sur le territoire de l’Ontario) et Air Canada qui volent quotidiennement vers Toronto, s’ajoute désormais Air Transat.
La compagnie canadienne, qui proposait jusqu’à présent des rotations saisonnières, entend rendre la destination plus accessible avec des tarifs attractifs. Depuis fin octobre, elle vole toute l’année au départ de Paris (jusqu’à six vols par semaine l’été prochain).
Lire aussi : Air Transat met le paquet à Toronto
Toronto, ville idéale pour un city break…
Avec cette offre renforcée, Destination Ontario entend rappeler que Toronto peut se découvrir plus longuement, le temps d’un city break, au même titre que New York ou Chicago.
« J’ai découvert pour la première fois Toronto à travers cet éductour. La ville est très agréable et peut séduire de nombreux publics lors d’un court-séjour » confirme Ludovic Delattre, conseiller voyage sur mesure chez Tourcom.
Et de citer, pêle-mêle, un cœur de ville hérissé de gratte-ciels qui se visite facilement à pied, des quartiers aux ambiances bigarrées et de multiples parcs, de nombreux musées, salles de spectacles et stades pour les amateurs de basketball ou de hockey.
« Moins chère que les Etats-Unis, Toronto sert d’ailleurs régulièrement de décor aux réalisateurs de cinéma, pour figurer New York » ajoute Geoffrey Duval avec malice.
« J’ai découvert pour la première fois Toronto à travers cet éductour. La ville est très agréable et peut séduire de nombreux publics lors d’un court-séjour » confirme Ludovic Delattre, conseiller voyage sur mesure chez Tourcom.
Et de citer, pêle-mêle, un cœur de ville hérissé de gratte-ciels qui se visite facilement à pied, des quartiers aux ambiances bigarrées et de multiples parcs, de nombreux musées, salles de spectacles et stades pour les amateurs de basketball ou de hockey.
« Moins chère que les Etats-Unis, Toronto sert d’ailleurs régulièrement de décor aux réalisateurs de cinéma, pour figurer New York » ajoute Geoffrey Duval avec malice.
Coup de cœur pour Niagara on the Lake
Il rappelle également que les chutes du Niagara sont bien plus belles du côté canadien qu’américain, avec de nombreuses attractions pour les découvrir en bateau, en hélicoptère et même en traversant le tunnel d’une ancienne centrale hydro-électrique.
« Je conseille de séjourner à quelques minutes des chutes, dans la petite ville de Niagara on the Lake pour laquelle j’ai eu un vrai coup de cœur » complète Myriam Tord, responsable adjointe de l’agence Versailles Voyages.
Riche de son passé (elle est au cœur de batailles historiques avec les Etats-Unis), Niagara on the Lake se démarque par son festival de théâtre, ses boutiques-hôtels et ses maisons en bois du XIXème siècle qui abritent de nombreuses boutiques de charme et artisans, à la manière d’un décor de téléfilm de Noël !
Et tout autour, la centaine de « wineries » du plus grand vignoble du Canada produit d’excellents vins (Pinot noir, Chardonnay), sans oublier le traditionnel vin de glace.
« Je conseille de séjourner à quelques minutes des chutes, dans la petite ville de Niagara on the Lake pour laquelle j’ai eu un vrai coup de cœur » complète Myriam Tord, responsable adjointe de l’agence Versailles Voyages.
Riche de son passé (elle est au cœur de batailles historiques avec les Etats-Unis), Niagara on the Lake se démarque par son festival de théâtre, ses boutiques-hôtels et ses maisons en bois du XIXème siècle qui abritent de nombreuses boutiques de charme et artisans, à la manière d’un décor de téléfilm de Noël !
Et tout autour, la centaine de « wineries » du plus grand vignoble du Canada produit d’excellents vins (Pinot noir, Chardonnay), sans oublier le traditionnel vin de glace.
Des expériences au cœur d’un nature sauvage
Par-delà les deux classiques que Destination Ontario entend valoriser pour les découvrir autrement, l’ambition est également d’inciter les voyageurs français à découvrir d’autres pépites de la province.
« La destination est presque deux fois plus grande que la France et propose une diversité d’expériences, pour tous les publics » ajoute Geoffrey Duval.
Parmi les régions susceptibles de séduire les Français, il cite Ottawa et ses musées, les rives du lac Ontario (comté du Prince Edward et ses plages, Kingston et les 1000 îles…), les paysages sauvages de Muskoka (sur Georgian Bay, reliée au lac Huron) ou encore le parc provincial d’Algonquin.
« La destination est presque deux fois plus grande que la France et propose une diversité d’expériences, pour tous les publics » ajoute Geoffrey Duval.
Parmi les régions susceptibles de séduire les Français, il cite Ottawa et ses musées, les rives du lac Ontario (comté du Prince Edward et ses plages, Kingston et les 1000 îles…), les paysages sauvages de Muskoka (sur Georgian Bay, reliée au lac Huron) ou encore le parc provincial d’Algonquin.