Lufthansa étoffe son offre de classe affaires sur le court et moyen-courrier.
Selon son communiqué, la compagnie allemande a ouvert les réservations de son siège Premium Business pour des vols à partir du 1er mars 2027 entre Francfort et Athènes, Nice et Le Caire.
Le siège est installé dans les deux premiers rangs de la cabine Business. Ces rangs comptent deux sièges côte à côte au lieu de six dans la configuration 3-3 habituelle.
Le siège offre un pas de près d’un mètre, un dossier réglable, un repose-jambes et un repose-pieds intégrés, une tablette dépliable et un espace de rangement.
Selon son communiqué, la compagnie allemande a ouvert les réservations de son siège Premium Business pour des vols à partir du 1er mars 2027 entre Francfort et Athènes, Nice et Le Caire.
Le siège est installé dans les deux premiers rangs de la cabine Business. Ces rangs comptent deux sièges côte à côte au lieu de six dans la configuration 3-3 habituelle.
Le siège offre un pas de près d’un mètre, un dossier réglable, un repose-jambes et un repose-pieds intégrés, une tablette dépliable et un espace de rangement.
Lufthansa Premium Business : six A320ceo équipés au lancement
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Six Airbus A320ceo recevront chacun huit sièges Premium Business. Le premier appareil modifié entrera en service régulier sur plusieurs lignes à partir du 16 décembre 2026.
Les avions seront affectés de façon permanente aux lignes vers Athènes, Nice et Le Caire à partir de février 2027.
Lufthansa indique dans son communiqué qu’elle mène cette opération comme un test commercial. Elle veut mesurer la demande de confort supplémentaire sur le court et moyen-courrier ainsi que l’accueil réservé à différentes options de réservation. Les résultats serviront à décider d’une éventuelle extension.
Les passagers de classe affaires peuvent choisir le siège au moment de la réservation ou plus tard, lors de la réservation de siège.
Lufthansa profite de ces travaux pour installer à bord des six appareils le Lufthansa Group Wi-Fi, fourni par Starlink, qui permet notamment de regarder des vidéos en streaming et de travailler dans le cloud pendant le vol.
Les avions seront affectés de façon permanente aux lignes vers Athènes, Nice et Le Caire à partir de février 2027.
Lufthansa indique dans son communiqué qu’elle mène cette opération comme un test commercial. Elle veut mesurer la demande de confort supplémentaire sur le court et moyen-courrier ainsi que l’accueil réservé à différentes options de réservation. Les résultats serviront à décider d’une éventuelle extension.
Les passagers de classe affaires peuvent choisir le siège au moment de la réservation ou plus tard, lors de la réservation de siège.
Lufthansa profite de ces travaux pour installer à bord des six appareils le Lufthansa Group Wi-Fi, fourni par Starlink, qui permet notamment de regarder des vidéos en streaming et de travailler dans le cloud pendant le vol.