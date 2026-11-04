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TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros

accord signé avec le gouvernement portugais, sous réserve des autorisations réglementaires


Le groupe Lufthansa a signé avec le gouvernement portugais un accord pour acquérir une participation de 44,9 % dans TAP Air Portugal, pour 1,025 milliard d’euros. L’opération doit encore être approuvée, notamment par la Commission européenne. Lisbonne deviendrait le septième hub du groupe.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 09:43

Carsten Spohr, président du directoire et PDG de Deutsche Lufthansa AG signe l'accord avec le gouvernement portugais pour acquérir 44,9 % de TAP Air Portugal - Photo Lufthansa Group
Carsten Spohr, président du directoire et PDG de Deutsche Lufthansa AG signe l'accord avec le gouvernement portugais pour acquérir 44,9 % de TAP Air Portugal - Photo Lufthansa Group
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La privatisation de TAP Air Portugal avance.

Le groupe Lufthansa et le gouvernement portugais ont signé, le 3 novembre 2026, un accord pour l’acquisition d’une participation minoritaire initiale de 44,9 % dans la compagnie. La signature a eu lieu à l’aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, selon un communiqué de presse du groupe allemand.

Le prix d’acquisition s’élève à 1,025 milliard d’euros. Il sera entièrement financé par les liquidités disponibles. La participation pourrait atteindre 49,9 % si Lufthansa rachète les actions initialement proposées aux salariés. Avec les frais de transaction, le prix total pourrait s’élever à 1,2 milliard d’euros.

La finalisation de l’opération dépend des autorisations réglementaires, en particulier celle de la Commission européenne.

Le groupe se dit favorable à une privatisation complète de TAP. Selon lui, une participation minoritaire suffit déjà pour réaliser l’essentiel des synergies, estimées à 450 millions d’euros.

Lisbonne deviendrait le septième hub du groupe Lufthansa

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La stratégie prévoit d’étendre le réseau de TAP, notamment vers le Brésil, l’Afrique lusophone et l’Amérique du Nord. Sur le trafic entre l’Europe et l’Amérique latine, la part de marché du groupe Lufthansa est d’environ 9 %. Elle atteindrait environ 20 % avec TAP.

Lisbonne deviendrait le septième hub du groupe. Porto, les Açores, Madère et l’Algarve font aussi partie de cette stratégie.

Les compagnies du groupe opèrent actuellement 353 vols hebdomadaires vers six destinations portugaises, soit +75 % par rapport à 2019. Le groupe emploie plus de 500 personnes au Portugal. Il prévoit plus de 1 000 emplois directs d’ici 2030, avec le site de Lufthansa Technik à Santa Maria da Feira, près de Porto. La construction de ce site a débuté en juin.

« Nos réseaux se complètent idéalement et nous ouvrent de nouvelles perspectives de croissance au Portugal et, plus particulièrement, en Amérique du Sud et au Brésil », a déclaré Carsten Spohr, président du directoire et PDG de Deutsche Lufthansa AG, dans le communiqué.

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Tags : lufthansa, tap air portugal
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