Vente partielle TAP Air Portugal : Lufthansa remporte la mise face à Air France - KLM

Après avoir examiné les propositions, le gouvernement a retenu celle du groupe Lufthansa, dont l'offre financière est supérieure de 16 % à l'offre concurrente et présente un degré d'incertitude moindre

», a déclaré le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres de mercredi cité par la presse portugaise. L'Etat portugais garde 50,1 % du capital, les 5 % restants seront réservés aux salariés.TAP Air Portugal a transporté 16,7 millions de passagers en 2025.