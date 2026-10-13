Vente partielle TAP Air Portugal : Lufthansa remporte la mise face à Air France - KLM - Depositphotos.com Auteur russell102
Air France - KLM ou Lufthansa ?
Le dénouement a eu lieu ce jour pour la prise de participation minoritaire dans TAP Air Portugal. Le gouvernement s'est finalement tourné vers les Allemands du groupe Lufthansa.
Ce dernier a été choisi pour acquérir 44,9% du capital de la compagnie nationale portugaise, laissant de côté l'offre d'Air France - KLM.
Le gouvernement portugais devrait percevoir 1,2 milliard d’euros grâce à la cession d’une participation dans TAP Air Portugal, dont la valorisation totale est estimée à 2,55 milliards d’euros.
Le dénouement a eu lieu ce jour pour la prise de participation minoritaire dans TAP Air Portugal. Le gouvernement s'est finalement tourné vers les Allemands du groupe Lufthansa.
Ce dernier a été choisi pour acquérir 44,9% du capital de la compagnie nationale portugaise, laissant de côté l'offre d'Air France - KLM.
Le gouvernement portugais devrait percevoir 1,2 milliard d’euros grâce à la cession d’une participation dans TAP Air Portugal, dont la valorisation totale est estimée à 2,55 milliards d’euros.
L'Etat portugais garde 50,1 % du capital
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« Après avoir examiné les propositions, le gouvernement a retenu celle du groupe Lufthansa, dont l'offre financière est supérieure de 16 % à l'offre concurrente et présente un degré d'incertitude moindre », a déclaré le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres de mercredi cité par la presse portugaise.
L'Etat portugais garde 50,1 % du capital, les 5 % restants seront réservés aux salariés.
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