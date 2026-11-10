TAP Air Portugal et LATAM : conquérantes, concurrentes, et complémentaires !

Deux hommes, deux compagnies conquérantes et pleines de projets, mais qui n’ignorent pas le difficile contexte dans lequel le secteur aérien évolue actuellement.



À la question finale sur les vœux qu’ils aimeraient voir se réaliser, Luis Rodrigues a exprimé trois souhaits :

« D’abord, que ceux qui déclenchent de fausses alertes à la bombe dans l'aviation arrêtent avec ça. Nous pourrions être à la veille de quelque chose de très compliqué.



Pas nécessairement parce qu'il y aura davantage de menaces réelles, mais parce que toutes les mesures qui devront être mises en place pour les prévenir risquent de compliquer considérablement la vie de tout le monde. Mon deuxième vœu est adressé aux régulateurs.



Pouvez-vous nous laisser souffler un peu ? Le secteur est déjà incroyablement complexe. Nous évoquions encore hier certains sujets réglementaires au Brésil, mais c'est une réalité que l'on retrouve partout dans le monde.



J'aimerais simplement un peu de stabilité, le temps que nous traversions cette période particulièrement difficile sur les plans économique et social.



Enfin, ma troisième préoccupation concerne la connectivité et, là, ce n'est pas seulement un vœu, c'est une véritable inquiétude. En Europe, nous avons de nombreuses régions périphériques et ultrapériphériques.

La connectivité aérienne y joue un rôle social fondamental. Je crains que les petites compagnies aériennes aient de plus en plus de difficultés à survivre dans l'environnement économique actuel.



Si cette situation devait affecter durablement les dessertes régionales, nous serions alors confrontés à un problème de société beaucoup plus large. Il faut absolument veiller à préserver cette connectivité, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. C'est probablement mon principal sujet de préoccupation. »



Un secteur aérien surréglementé, Roberto Alvo a lui aussi fait vœu de modération de la part des pouvoirs publics.



« Je partage totalement le point de vue de Luis. L'Europe est un marché mature, l'Amérique latine ne l'est pas encore. Chez nous, le nombre de vols par habitant représente environ un cinquième de celui observé en Europe et l'impact économique de l'aviation est considérable.



Chaque emploi créé dans le secteur aérien génère entre six et dix emplois supplémentaires dans les industries qui gravitent autour de lui. L'aviation ne contribue pas seulement à la connectivité, elle constitue également un puissant moteur de développement économique et social.



Malheureusement, depuis des années, nous manquons souvent de politiques publiques cohérentes capables de favoriser le développement du secteur. L'aviation est une force de développement et si je devais formuler un vœu auprès des responsables politiques et des décideurs publics, ce serait celui-ci : prenez davantage de recul.



Pensez au long terme. Trop souvent, nous sacrifions un potentiel considérable en privilégiant des solutions de court terme. Notre industrie constitue l'un des systèmes circulatoires essentiels de l'économie mondiale.

La pandémie nous l'a démontré.



Lorsque l'aviation s'est arrêtée, une partie importante du monde s'est arrêtée avec elle. Si cette situation avait duré plus longtemps, les conséquences économiques auraient été dramatiques.



J'aimerais voir davantage de gouvernements réfléchir à la manière de construire un avenir durable pour notre secteur plutôt que de chercher à le surréglementer pour répondre à des considérations immédiates.



Et j'ajouterais un point concernant la connectivité. En Amérique latine, celle-ci est parfois encore plus vitale qu'en Europe. »