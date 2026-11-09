ITA Airways reliera Rome à Caracas dès mars 2027

« pont entre nos communautés »

Cette desserte doitles déplacements de la communauté italienne et d’origine italienne vivant au. Elle vise également à soutenir lesprésentes dans le pays, en facilitant la mobilité des personnes, le transport de marchandises et lesentend aussi contribuer au développement des flux touristiques. Depuis, les passagers pourront bénéficier de correspondances vers les destinations domestiques et internationales du réseau de la compagnie.Pour, cette liaison doit rapprocher les personnes, les familles et les entreprises. L’du Venezuela en Italie y voit un, au service du tourisme, du commerce et des échanges culturels.