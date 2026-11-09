ITA Airways reliera Rome à Caracas dès mars 2027

ITA Airways lancera le 30 mars 2027 une liaison directe entre Rome et Caracas. DepositPhotos.com/gordzam@gmail.com
ITA Airways ouvrira une liaison directe entre Rome Fiumicino et Caracas le 30 mars 2027.
La compagnie proposera trois fréquences hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches, en Airbus A330-900.
Le projet fait suite à la signature, le 13 octobre 2026, d’un protocole d’accord entre Joerg Eberhart, directeur général d’ITA Airways, et Maria Elena Uzzo Giannattasio, ambassadrice du Venezuela en Italie.
Sa mise en place a été menée en coopération avec les autorités compétentes et le réseau diplomatique vénézuélien.
La compagnie proposera trois fréquences hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches, en Airbus A330-900.
Le projet fait suite à la signature, le 13 octobre 2026, d’un protocole d’accord entre Joerg Eberhart, directeur général d’ITA Airways, et Maria Elena Uzzo Giannattasio, ambassadrice du Venezuela en Italie.
Sa mise en place a été menée en coopération avec les autorités compétentes et le réseau diplomatique vénézuélien.
Une liaison pour renforcer les échanges entre les deux pays
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Cette desserte doit faciliter les déplacements de la communauté italienne et d’origine italienne vivant au Venezuela. Elle vise également à soutenir les entreprises italiennes présentes dans le pays, en facilitant la mobilité des personnes, le transport de marchandises et les relations d’affaires.
ITA Airways entend aussi contribuer au développement des flux touristiques. Depuis Rome Fiumicino, les passagers pourront bénéficier de correspondances vers les destinations domestiques et internationales du réseau de la compagnie.
Pour Joerg Eberhart, cette liaison doit rapprocher les personnes, les familles et les entreprises. L’ambassadrice du Venezuela en Italie y voit un « pont entre nos communautés », au service du tourisme, du commerce et des échanges culturels.
A lire aussi : ITA Airways : 3e fréquence entre Rome et Tel Aviv dès le 25 octobre
ITA Airways entend aussi contribuer au développement des flux touristiques. Depuis Rome Fiumicino, les passagers pourront bénéficier de correspondances vers les destinations domestiques et internationales du réseau de la compagnie.
Pour Joerg Eberhart, cette liaison doit rapprocher les personnes, les familles et les entreprises. L’ambassadrice du Venezuela en Italie y voit un « pont entre nos communautés », au service du tourisme, du commerce et des échanges culturels.
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