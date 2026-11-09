TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Singapore Airlines investit dans ses cabines long-courriers

Les nouveaux sièges entreront en service dès 2027


Avec plus de 2 milliards de dollars singapouriens investis, Singapore Airlines renouvelle ses quatre classes long-courriers. Sièges transformables en lits doubles, davantage d’intimité, ergonomie améliorée et nouveaux équipements : ces cabines arriveront à partir de 2027 sur les A350 rénovés et les futurs Boeing 777-9.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 09:49

Nouvelle cabine first de Singapore Airlines Photo : Singapore Airlines
Nouvelle cabine first de Singapore Airlines Photo : Singapore Airlines
Marriott Mauritius
Singapore Airlines a dévoilé, le 6 novembre 2026, ses nouvelles cabines long-courriers.

La compagnie prévoit d’investir plus de 2 milliards de dollars singapouriens (SGD) dans le renouvellement des sièges de ses quatre classes : First Class, Classe Affaires, Premium Economy et Classe Économique.

Le déploiement doit débuter au second semestre 2027, à bord des 41 Airbus A350-900 et A350-900ULR rénovés de la compagnie, ainsi que des nouveaux Boeing 777-9.

Des aménagements repensés dans les quatre classes

Autres articles
La First Class adopte des portes coulissantes et des sièges centraux transformables en canapé deux places ou en lit double de 1,52 m de large et 2,03 m de long. En Classe Affaires, les nouveaux sièges pourront également être configurés en lits pour deux sur certaines places centrales. Ils intégreront des séparations réglables et des commandes permettant de mémoriser les positions préférées.

En Premium Economy et en Économie, les évolutions portent notamment sur l’ergonomie, les rangements et le divertissement à bord, avec de nouveaux écrans tactiles 4K et une connexion Bluetooth. Les nouvelles cabines ont été conçues à partir d’une étude menée auprès de plus de 5 000 voyageurs, collaborateurs et experts du secteur.

A lire aussi : Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

Lu 224 fois

Tags : singapore ailrines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Novembre 2026 - 21:56 KM Malta Airlines reliera Bordeaux à Malte

Vendredi 6 Novembre 2026 - 10:54 Aviation durable : les défis de la transition au cœur d’une conférence à Toulouse

Brand news AirMaG

Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires

Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires
Le fret aérien, qui désigne le transport de marchandises par avion, joue un rôle essentiel dans les...
Dernière heure

États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026

Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Explora Project placée en redressement judiciaire

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

AMPLITUDES - Conseiller voyages expert Business Travel H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-commercial(e) Tourisme Groupes H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Conseiller(e) Voyages spécialiste Afrique - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026

États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
AirMaG

AirMaG

Singapore Airlines investit dans ses cabines long-courriers

Singapore Airlines investit dans ses cabines long-courriers
Transport

Transport

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation

Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias