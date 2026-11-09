Singapore Airlines investit dans ses cabines long-courriers

Singapore Airlines a dévoilé, le 6 novembre 2026, ses nouvelles cabines long-courriers.
La compagnie prévoit d’investir plus de 2 milliards de dollars singapouriens (SGD) dans le renouvellement des sièges de ses quatre classes : First Class, Classe Affaires, Premium Economy et Classe Économique.
Le déploiement doit débuter au second semestre 2027, à bord des 41 Airbus A350-900 et A350-900ULR rénovés de la compagnie, ainsi que des nouveaux Boeing 777-9.
La compagnie prévoit d’investir plus de 2 milliards de dollars singapouriens (SGD) dans le renouvellement des sièges de ses quatre classes : First Class, Classe Affaires, Premium Economy et Classe Économique.
Le déploiement doit débuter au second semestre 2027, à bord des 41 Airbus A350-900 et A350-900ULR rénovés de la compagnie, ainsi que des nouveaux Boeing 777-9.
Des aménagements repensés dans les quatre classes
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La First Class adopte des portes coulissantes et des sièges centraux transformables en canapé deux places ou en lit double de 1,52 m de large et 2,03 m de long. En Classe Affaires, les nouveaux sièges pourront également être configurés en lits pour deux sur certaines places centrales. Ils intégreront des séparations réglables et des commandes permettant de mémoriser les positions préférées.
En Premium Economy et en Économie, les évolutions portent notamment sur l’ergonomie, les rangements et le divertissement à bord, avec de nouveaux écrans tactiles 4K et une connexion Bluetooth. Les nouvelles cabines ont été conçues à partir d’une étude menée auprès de plus de 5 000 voyageurs, collaborateurs et experts du secteur.
A lire aussi : Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat
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