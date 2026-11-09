Entre safari côtier et patrimoine swahili : les deux adresses emblématiques de Tanganyika Expeditions

L’Emerson on Hurumzi invite quant à lui à découvrir l’histoire et le patrimoine de Zanzibar. Aménagé dans un ancien palais swahili du XIXe siècle, au cœur de Stone Town, cet hôtel figure parmi les adresses emblématiques de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son rooftop panoramique, offrant une vue remarquable sur les toits de Stone Town et l’océan Indien, contribue à son caractère unique.



La proximité entre les deux établissements permet de combiner aisément safari côtier et découverte du patrimoine swahili. Depuis Zanzibar, le parc national de Saadani est accessible en seulement 15 à 20 minutes de vol en avion léger. Une liaison en bateau rapide permet également de rejoindre la côte tanzanienne en 1 h à 1 h 30 environ, selon les conditions de navigation. Deux possibilités de transfert qui facilitent la découverte de ces deux adresses au cours d'un même séjour.

