Entre safari côtier et patrimoine swahili : les deux adresses emblématiques de Tanganyika Expeditions

Implantés tous deux sur la côte swahilie, ces établissements illustrent la volonté de Tanganyika Expeditions de proposer des expériences authentiques, à taille humaine, invitant les voyageurs à découvrir la destination au-delà des circuits traditionnels.
Saadani Kasa Bay, entre savane et océan Indien
Le Saadani Kasa Bay propose une immersion dans un environnement naturel particulièrement singulier. Situé dans le seul parc national de Tanzanie où la savane rencontre directement l’océan Indien, ce lodge de douze chambres permet de combiner observation de la faune sauvage, safaris en bateau sur la rivière Wami et découverte de l’écosystème marin.
Emerson on Hurumzi, au cœur du patrimoine de Stone Town
L’Emerson on Hurumzi invite quant à lui à découvrir l’histoire et le patrimoine de Zanzibar. Aménagé dans un ancien palais swahili du XIXe siècle, au cœur de Stone Town, cet hôtel figure parmi les adresses emblématiques de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son rooftop panoramique, offrant une vue remarquable sur les toits de Stone Town et l’océan Indien, contribue à son caractère unique.
La proximité entre les deux établissements permet de combiner aisément safari côtier et découverte du patrimoine swahili. Depuis Zanzibar, le parc national de Saadani est accessible en seulement 15 à 20 minutes de vol en avion léger. Une liaison en bateau rapide permet également de rejoindre la côte tanzanienne en 1 h à 1 h 30 environ, selon les conditions de navigation. Deux possibilités de transfert qui facilitent la découverte de ces deux adresses au cours d'un même séjour.
La proximité entre les deux établissements permet de combiner aisément safari côtier et découverte du patrimoine swahili. Depuis Zanzibar, le parc national de Saadani est accessible en seulement 15 à 20 minutes de vol en avion léger. Une liaison en bateau rapide permet également de rejoindre la côte tanzanienne en 1 h à 1 h 30 environ, selon les conditions de navigation. Deux possibilités de transfert qui facilitent la découverte de ces deux adresses au cours d'un même séjour.
Deux établissements, une même philosophie du voyage
Bien qu’ils proposent des expériences différentes, les deux établissements se rejoignent autour d’une philosophie commune : valoriser les richesses naturelles et culturelles de la côte swahilie à travers des hébergements de caractère.
Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, cette complémentarité ouvre la voie à des itinéraires associant observation de la faune tanzanienne, immersion culturelle et expériences originales, avec l’avantage de s’appuyer sur des établissements directement intégrés à l’offre de Tanganyika Expeditions.
À travers le Saadani Kasa Bay et l’Emerson on Hurumzi, Tanganyika Expeditions affirme ainsi sa volonté de faire découvrir une Tanzanie et un Zanzibar authentiques, en proposant une alternative aux formules balnéaires plus conventionnelles.
Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, cette complémentarité ouvre la voie à des itinéraires associant observation de la faune tanzanienne, immersion culturelle et expériences originales, avec l’avantage de s’appuyer sur des établissements directement intégrés à l’offre de Tanganyika Expeditions.
À travers le Saadani Kasa Bay et l’Emerson on Hurumzi, Tanganyika Expeditions affirme ainsi sa volonté de faire découvrir une Tanzanie et un Zanzibar authentiques, en proposant une alternative aux formules balnéaires plus conventionnelles.
Gavache Laurent
+ 33 (0) 4 93 71 50 85
contact@tanganyika.com
www.tanganyika.com
>> TANGANYIKA EXPEDITIONS dans l'Annuaire DESTIMAG
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