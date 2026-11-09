Le Titanic Quarter, nouveau totem de Belfast

À quelques pas du musée,est le dernier bateau encore visible de la, la compagnie armateur du Titanic.Ce transbordeur servit à acheminer les passagers des quais de Cherbourg jusqu’aux transatlantiques. Il fut ensuite exploité comme dragueur de mines et transporteur de troupes pendant les deux guerres mondiales, avant d’accueillir un restaurant. On y voit encore ses décors du début du 20e siècle, entièrement restaurés :Autour du Titanic Belfast et du SS Nomadic se trouventLe ciel des docks est zébré par les grues de Harland and Wolff. Constructeur du Titanic, ce chantier naval était au début du XXe s. le plus grand du monde. Les deux portiques jaunes d’une de ces grues sont ici appelés Samson and Goliath.Un peu plus loin sur les rives de la Lagan,(station de pompage) renferme la machinerie pour remplir le dock d’eau. Elle est occupée pardont la visite révèle l’alliance originale entre patrimoine industriel et matériel de distillation.A côté se trouve la plus grande cale sèche du monde : c’est ici que furent assemblés le Titanic et ses navires jumeaux.Ce panorama post-industriel se complète d’immeubles de bureaux, de studios de la chaîne HBO et d’habitations, dont un immense complexe de bâtiments résidentiels.A trente minutes à pied du Titanic Museum, les touristes intéressés par les vibrations urbaines pousseront jusqu’à. Cet espace créatif du quartier de Portview, lieu d’expérimentations culturelles, propose des expositions et des évènements artistiques et musicaux.