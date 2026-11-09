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Le Titanic Quarter, nouveau totem de Belfast

A la fois héritage maritime de la cité et fer de lance de son renouveau


C’est l’un des symboles du renouveau de la grande ville d’Irlande du Nord. Illustré par le Titanic Belfast, musée entièrement consacré au paquebot disparu tragiquement, ce quartier montre les élans d’une cité résolument tournée vers l’avenir.


Rédigé par Jean-François RUST le Lundi 9 Novembre 2026 à 07:18

L’édifice symbole du quartier, le musée Titanic Belfast, est le site le plus visité d’Irlande du Nord - Photo - J.-F.R.
L’édifice symbole du quartier, le musée Titanic Belfast, est le site le plus visité d’Irlande du Nord - Photo - J.-F.R.
Marriott Mauritius
Arriver à Belfast, c’est être rapidement confronté à l’une des plus importantes opérations de rénovation urbaine maritime au monde.

Bientôt trente ans après la fin des Troubles qui ont mis Belfast et l’Irlande du Nord à feu et à sang, le Titanic Quarter rappelle l’héritage maritime de la cité et se présente comme le fer de lance de son renouveau.

Là, dans ce secteur de ville jadis périphérique, se joua au XIXe siècle l’extraordinaire expansion industrielle de Belfast.

Les habitants sont aujourd’hui fiers de montrer la réhabilitation des rives industrielles de la rivière Lagan, un projet phare du Belfast d’aujourd’hui, à l’image d’une ville qui se tourne vers l’avenir sans renier son passé.

Belfast Harbour Marina et parcours Maritime Mile

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On peut atteindre aisément ce quartier à pied depuis le centre ancien, via la passerelle moderne qui franchit la Lagan.

Elle mène à la Belfast Harbour Marina et au parcours piétonnier Maritime Mile, bordé par un récent complexe commercial et de loisirs et l’Arena Belfast.

L’édifice symbole du quartier est le musée Titanic Belfast. Ouvert en 2012 pour célébrer le centenaire du mythique paquebot, c’est de nos jours le site le plus visité d’Irlande du Nord.

La façade évoque celle d’une proue, tandis que les parois d’aluminium ondulé, de la même hauteur que celle de la coque du Titanic (38 m), rappellent les vagues et la glace.

Le musée aborde l’histoire de la construction navale et retrace l’histoire du paquebot, de sa construction jusqu’au drame, en passant par la vie à bord.

Agrandi en 2023, le parcours est moderne et immersif : tour du chantier en nacelle, reconstitutions de cabines de style Belle Époque, hologrammes, images de synthèse et ambiances sonores.

Quatre récentes galeries plongent le visiteur dans la succession d’évènements ayant conduit au drame, rappellent les recherches sous-marines préalables à la découverte de l’épave en 1985 ou encore évoquent l’influence du Titanic dans le cinéma, le théâtre et la littérature.

Lire aussi : Irlande du Nord : 9 bonnes raisons de vendre Derry-Londonderry

Grues de Harland and Wolff

À quelques pas du musée, le SS Nomadic est le dernier bateau encore visible de la White Star Line, la compagnie armateur du Titanic.

Ce transbordeur servit à acheminer les passagers des quais de Cherbourg jusqu’aux transatlantiques. Il fut ensuite exploité comme dragueur de mines et transporteur de troupes pendant les deux guerres mondiales, avant d’accueillir un restaurant. On y voit encore ses décors du début du 20e siècle, entièrement restaurés : un véritable voyage dans le temps.

Autour du Titanic Belfast et du SS Nomadic se trouvent les vestiges des chantiers navals.

Le ciel des docks est zébré par les grues de Harland and Wolff. Constructeur du Titanic, ce chantier naval était au début du XXe s. le plus grand du monde. Les deux portiques jaunes d’une de ces grues sont ici appelés Samson and Goliath.

Un peu plus loin sur les rives de la Lagan, la pump house (station de pompage) renferme la machinerie pour remplir le dock d’eau. Elle est occupée par Titanic Distillers, un atelier de whisky dont la visite révèle l’alliance originale entre patrimoine industriel et matériel de distillation.

A côté se trouve la plus grande cale sèche du monde : c’est ici que furent assemblés le Titanic et ses navires jumeaux.

Ce panorama post-industriel se complète d’immeubles de bureaux, de studios de la chaîne HBO et d’habitations, dont un immense complexe de bâtiments résidentiels.

A trente minutes à pied du Titanic Museum, les touristes intéressés par les vibrations urbaines pousseront jusqu’à Banana Block. Cet espace créatif du quartier de Portview, lieu d’expérimentations culturelles, propose des expositions et des évènements artistiques et musicaux.

Lire aussi : Sur les traces de Saint-Patrick, en Irlande du Nord

Pratique

Y aller : vols directs depuis Paris avec easyJet. Vols saisonniers depuis plusieurs villes de province (Lyon, Bordeaux, Nice).

Se loger, se restaurer : Hôtel Malmaison - Dans un ancien entrepôt à grains de style victorien se cache un élégant hôtel de charme offrant tout le confort moderne. Brasserie et pub sur place.

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Tags : belfast, irlande, titanic
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