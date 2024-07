You are now entering Free Derry

C’est à Derry~Londonderry que le mouvement pour les droits civiques en Irlande a ses racines les plus profondes. C’est ici que, le 5 octobre 1968, le thème des droits civiques dans le Nord de l’île fut porté à l’attention du monde entier pour la première fois, lorsque la police attaquaC’est également à Derry-Londonderry que la première zone interdite fut instaurée en janvier 1969, quand le slogan provocateur «» (Vous entrez maintenant dans Derry Libre) fit son apparition sur un mur pignon dans le quartier du Bogside.C’est toujours à Derry~Londonderry que le dimanche 30 janvier 1972, le Bloody Sunday , 14 manifestants non armés furent tués et 17 autres blessés par l’armée britannique.Le Museum of Free DerryLe Peacemakers Museum, un nouveau musée sur l'histoire de la communauté Bogside à DerryIl explorex et l'impact de ces deux processus sur la région.Le musée utilise des images d'archives, des éléments interactifs et des expositions uniques pour expliquer comment l'Accord a été conclu, sa mise en œuvre et ses implications potentielles pour l'avenir de l'île. Il présente également le rôle clé joué par trois Bogsiders – John Hume Martin McGuinness et Mitchel McLaughlin – dans la création des conditions qui ont conduit à la paix.Les trois hommes ont joué Good Friday Agreement » en 1998.Autre musée, le Derry North Atlantic (DNA) conteraainsi que le rôle important qu'elles ont joué dans les événements historiques mondiaux.Le musée ADN retracera la vie de nombreuses femmes qui travaillaient dans les usines de chemises de la ville, le cœur de la ville, sans oublier son histoire maritime en temps de paix et en temps de guerre. Ouverture prévue à l'été 2026.