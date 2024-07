Irlande : Derry-Londonderry a tout pour plaire aux Français

Remplissez votre cœur d'Irlande

La campagne mondiale de Tourism Ireland – «» – est diffusée sur les principaux marchés touristiques, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et les pays nordiques.Elle a pour objectif de célébrer les différentes manières dont l'île d'Irlande remplit le cœur de nos visiteurs et des habitants – et d'inviter les vacanciers potentiels à venir en faire l'expérience par eux-mêmes.La campagne met en avant des personnalités partageant des choses sur l'Irlande qui remplissent leur cœur. Ils soulignent ce qui différencie l'Irlande des autres destinations.Les publicités mettent en lumière les personnages, le caractère et la culture de l'Irlande, à travers des anecdotes personnelles racontées par ceux qui l'aiment le plus : ses stars, ses personnages locaux et ses visiteurs.La campagne comprend des publicités mettant en vedette les actrices Sharon Horgan, de Bad Sisters, ainsi que Saoirse-Monica Jackson et Jamie-Lee O'Donnell, de Derry Girls Les publicités sont diffusées sur plusieurs chaînes, notamment à la télévision, au cinéma, en ligne et en extérieur. Elles sont également partagées sur les plateformes de médias sociaux de Tourism Ireland, notamment YouTube, Instagram, Facebook et TikTok.L'Irlande mène sa campagne internationale en France, notamment dans les stations de métro de Paris.