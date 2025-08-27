Cherbourg : la Cité de la Mer célèbre Titanic, Astérix et le patrimoine

Une rentrée sous le signe du Titanic et d’Astérix

À Cherbourg, la Cité de la Mer signe une rentrée riche en événements. Entre le 40ᵉ anniversaire de la découverte de l’épave du Titanic, une exposition inédite sur Astérix et la mer, des rencontres littéraires et des rendez-vous patrimoniaux, le site propose un programme culturel varié pour tous les publics.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 27 Août 2025

