Cherbourg : la Cité de la Mer célèbre Titanic, Astérix et le patrimoine

La Cité de la Mer entame la rentrée 2025 avec un programme riche en rendez-vous culturels et expositions, marqué par le 40ᵉ anniversaire de la découverte de l’épave du Titanic.
Le 1ᵉʳ septembre 1985, après 73 ans d’attente et de recherches infructueuses, l’épave du paquebot le plus célèbre de l’histoire était enfin localisée dans l’Atlantique Nord, à près de 3 800 mètres de profondeur.
Lors de cette mission franco-américaine, Jean-Louis Michel%C3%A9anographe), ingénieur à l’Ifremer, a été le premier à apercevoir une chaudière, trois jours seulement avant la fin de l’expédition.
Depuis, près de 6 000 objets ont été remontés à la surface, dont certains sont aujourd’hui présentés à Cherbourg.
La Cité de la Mer expose actuellement 42 pièces en partenariat avec RMS Titanic Inc.
« Titanic, retour à Cherbourg » demeure à ce jour le seul parcours permanent en France et en Europe entièrement dédié au navire. Ouverte depuis avril pour une durée de deux ans, cette présentation met en lumière des souvenirs de passagers, des effets personnels et de la vaisselle siglée White Star Line.
Cité de la mer : des rencontres et expositions pour tous les publics
La programmation de rentrée débutera le 2 septembre avec la venue de l’écrivain Alexis Salatko, auteur du surnom « Notre Dame des Queens » pour la Gare Maritime Transatlantique. L’événement marquera la première présentation publique de son nouveau roman "L’enfant à la tête baissée".
Les 20 et 21 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra découvrir gratuitement l’exposition « La gare maritime, une architecture transatlantique », consacrée au patrimoine architectural de ce lieu emblématique.
Le 15 octobre sera inaugurée l’exposition « Astérix et la mer » (jusqu’au 31 mai 2026), plongeant petits et grands dans l’univers maritime de la célèbre bande dessinée. Entre aventures nautiques, drakkars et créatures fantastiques, le parcours proposera jeux interactifs, quiz et animations au cœur du Hall d’accueil de la Gare Maritime Transatlantique.
Enfin, le 6 novembre, la soirée « Endurance » offrira la projection gratuite du documentaire de National Geographic consacré à l’expédition de l’explorateur Ernest Shackleton et à la redécouverte en 2022 de son navire perdu sous les glaces. Jérémie Morizet, membre de l’équipe de recherche, viendra échanger avec le public.
