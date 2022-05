Le Cotentin s’apprête à accueillir un grand sommet des océans

Plusieurs autres événements maritimes vont contribuer à renforcer la visibilité du Cotentin sur la carte touristique avec notamment la Rolex-Fasnet , la plus grande course au large du monde, qui partira de la ligne du Royal Yacht Squadron de Cowes sur la côte ouest de l’Australie, le samedi 22 juillet 2023, pour arriver à Cherbourg dans les meilleurs délais au gré des vents.Cette édition correspondant au 100e anniversaire de la première course organisée tous les deux ans par le Royal Ocean Racing Club.Un peu plus modestement, mais sans complexe, la Drheam Cup revient en juillet 2022 à Cherbourg.Cette 4e édition fait désormais office de Grand Prix de France de course au large, aura lieu du 13 au 23 juillet 2022. Le départ sera donné le 17 juillet à Cherbourg en direction de La Trinité-sur-Mer, port d’arrivée. Elle ambitionne de se positionner rapidement au niveau de ses grandes sœurs, la Fastnet Race ou la Sydney Hobart.