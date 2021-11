Le Cotentin organise un salon virtuel B2B

L'Office de Tourisme du Cotentin organise son premier salon virtuel " Live en Cotentin " B2B du 16 au 18 novembre 2021.



Cet évènement en ligne mettre en relation les professionnels du tourisme et les prestataires locaux du territoire.



Au programme : une présentation de 15 minutes du Cotentin et l’agence réceptive de l’Office de Tourisme du Cotentin : Destination Cotentin, 3 webinaires thématiques en plateau TV de 45 minutes chacun ainsi que des rendez-vous de 20 minutes en face à face avec les intervenants (10 exposants).



Les webinaires proposeront plusieurs thématiques : "Histoire et patrimoines en Cotentin", "Nature et jardins en Cotentin" et "Outdoor en Cotentin".