Réceptif-Ouest présente : La Manche, authentique presqu'ile en Normandie Un littoral exceptionnel, des traditions une histoire, c’est la Manche !

L’agence Réceptif-Ouest est spécialisée dans l’organisation d’excursions et de séjours groupes. Ancrée sur la côte Ouest de la Manche en Normandie à Agon-Coutainville, nous nous appuyons sur une équipe de collaborateurs passionnés et un réseau de partenaires motivés.



Nous vous offrons une découverte authentique de nos destinations, des paysages uniques un patrimoine culturel et maritime inestimable. Nous avons à cœur de mettre en avant une gastronomie de qualité, produits d’un savoir-faire ancestral ayant su garder sa sincérité.

L’expérience du voyage sur mesure groupe en Normandie, Iles Anglos Normandes, Bretagne, Pays Nantais et Côte d’Opale.



GIR – Groupes constitués – Séjours sur mesure

Rédigé par Réceptif-Ouest le Lundi 14 Mars 2022

La Balade d’Anton



Dates de validité :

2022



Proposé par :

Réceptif-Ouest



Durée :

6 jours et 5 nuits



Prix à partir de :

589€ par personne TTC



→ En savoir plus

Descriptif de l’offre → Arrivée du groupe hôtellerie*** Région Granville (bord de Mer)



→ Granville – Cote des Havres – La Balade d’Anton

Guide local - Granville surnommée « La Monaco du Nord » - La Haute-Ville - Le port de pêche - Le casino - Le Plat-Gousset - Le passé de la Belle-Epoque - Le jardin de la villa Christian Dior – La Cote des Havres – La Balade d’Anton - Dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc. Programme aménagé selon les horaires de marée. La Balade d’Anton, une expérience unique en Normandie



→ Cherbourg - Cité de la Mer - La Hague Sauvage

Guide local - Cherbourg - La Cité de la Mer - Sous-marin le Redoutable – Pôle des aquariums - Espace ‘’Titanic - La Hague sauvage - Gréville-Hague - Omonville-la-Petite - Port Racine – Goury -Raz-Blanchard - Côte sauvage - Baie d’Ecalgrain.



→ Route de la Baie – Ferme des Caramels - Le Mont-Saint-Michel

Guide local - Route de la Baie du Mont Saint-Michel - Les Falaises de Champeaux, surnommées « le plus beau kilomètre de France » - Pointe du Grouin - Ferme de caramels en baie du Mont-Saint-Michel – Visite guidée Mont Saint-Michel



→ Marais du Cotentin - Les Plages du débarquement

Guide local – Bateau des Marais du Cotentin - Cimetière américain de Colleville - Omaha Beach - la Pointe du Hoc – Cidrerie dégustation



→ Retour en région



Le prix comprend ● L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3*** en chambre double/twin

● La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour

● Le verre de bienvenue, ¼ de vin aux repas, le café aux déjeuners

● Les services d’un guide régional pour le séjour, au départ de l’hôtel ou sur place

● Les visites, liaisons maritimes et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus

● 1 soirée fruits de mer ou menu supérieur au choix

● La taxe de séjour dans tous les hôtels

● Gratuité du conducteur en single pour 20 payants, 2ème gratuité en ½ double pour 42 payants

● Assistance directe et constante de notre bureau local

Le prix ne comprend pas ● Le transport en autocar, les parkings

● Supplément single : 22 € à 35 € par nuit et par personne suivant l’hôtel

● Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons en dehors des repas, le port des bagages

Réservation Vos contacts :

Hervé Gateau

Dirigeant

contact@receptif-ouest.fr

02 33 45 93 47

06 80 25 17 12



Site web : www.receptif-ouest.fr







Annuaire #PartezEnFrance

