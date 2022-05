Le D-Day Festival Normandy fait son retour !

Depuis 2015, les festivités sont étendues à l’échelle de l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Elles sont soutenues financièrement et promotionnellement par la Région et son Comité régional du Tourisme comme un événement marquant et identitaire de la Normandie.



Pendant deux semaines, la Normandie va vivre au rythme d’une centaine de manifestations qui alimentent le programme de cette 16e édition : parachutages, défilés de véhicules historiques (Grande Parade de Carentan), feux d’artifice à Arromanches, pique-nique géant, salon du livre, expositions, manifestations sportives (le Marathon de la Liberté et La Berniéraise) et culturelles, reconstitutions de camps militaires, bals populaires avec Eul’Swing….