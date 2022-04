Normandie Tourisme renouvelle sa présence sur l'annuaire Partez en France

Normandie Tourisme sera à nouveau à l'honneur sur la rubrique Partez en France de TourMaG.La région a renouvelé sa présence sur l'annuaire Partez En France. Plus d'une dizaine de réceptifs, spécialiste du territoire proposent leurs produits et leurs services aux agences de voyages.Littorale et continentale, proche de Paris, la Normandie offre toutes les séductions.Sur ses rivages, des falaises d’Etretat aux éperons rocheux de la Pointe de la Hague, des plages du Débarquement au Mont-Saint-Michel, la région recèle de nombreux atouts qui sauront séduire tous les publics.Au-delà de ses verts pâturages, de ses bocages et de ses maisons à colombages, elle est aussi un immense terrain de jeux sur l’eau, à vélo, à pied, en selle sur un cheval ou sur un green pour une itinérance douce… ou pas.