Singapore Airlines lance 4 vols réservés aux vaccinés depuis Paris

La compagnie avait déjà lancé début septembre entre Singapour et l’Allemagne d’une part, et Singapour et Brunei d’autre part des vols VTL. Aujourd’hui, cette mesure est étendue à 8 nouveaux pays et 14 destinations dont la France.À compter du 20 octobre 2021 prochain, Singapour ouvrira sa frontière aux voyageurs vaccinés en provenance de France qui pourront séjourner dans le pays sans avoir à observer une période de quarantaine obligatoire à leur arrivée.La France a classé en vert la cité-État.