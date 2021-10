Singapour : réouverture aux voyageurs français vaccinés

Ils seront égalementrequis (excepté les enfants âgés de deux ans et moins) et remplir les mêmes conditions de séjour dans un pays de la VTL pendant les 14 jours précédents. Les enfants n’auront cependant pas besoin d’un Vaccinated Traveler Pass. De plus amples informations sur les mesures sont disponibles sur le site web de SafeTravel.

La décision d'étendre la VTL àfait suite à la mise en œuvre réussie de la VTL avec l'Allemagne et Brunei, introduite le 8 septembre 2021.Au fur et à mesure de l'évolution de la situation mondiale, Singapour continuera d'adapter ses mesures frontalières en fonction de sa feuille de route visant à devenir une nation résiliente face au Covid-19.Toute modification des mesures frontalières sera mise à jour sur le site internet SafeTravel. Il est conseillé aux voyageurs de consulter le site web pour vérifier les dernières mesures frontalières concernant leur pays ou région de départ avant d'entrer à Singapour et de se préparer à être soumis aux mesures frontalières en vigueur à l'entrée.Un webinaire présentant en détail les nouvelles mesures d’entrée sur le territoire singapourien sera proposé aux professionnels du tourisme le lundi 18 octobre à 11h.Il durera environ une heure avec une session de questions/réponses à la fin. Il sera animé parLa France a classé Singapour sur la liste verte.